(VIDEO) OVO ĆE VAS NASMIJATI DO SUZA! Komičar ‘skinuo’ Plenkovića, Mamića, Modrića, Bandića pa napravio rap hit!

Imitacije političara i osoba iz javnog života često nas nasmiju do suza. No, kada se te imitacije ukomponiraju u svojevrsnu rap pjesmu, tada nam zaista ne preostaje ništa drugo nego poslušati i nasmijati se do suza! Komičar Danko Ažić na svojem je Youtube kanalu nedavno objavio urnebesan video, u kojem repaju Plenković, Bandić, Mamić, Krstičević, Luka Modrić te ostala svita, a njihove je imitacije genijalno ukomponirao u rap pjesmu.

Sve se ove imitacije mogu vidjeti u njiegovoj predstavi “BOK (i) HRVATI“, koju izvodi diljem zemlje, a nedavno ju je izveo i u zagrebačkom Studiju Smijeha, gdje je do suza nasmijao sve prisutne.

Kako zvuči kada kada repaju Plenković i kompanija, poslušajte u nastavku!