(VIDEO) OVO ĆE SRUŠITI INTERNET! Na YouTubeu osvanuo novi Sevkin film, tad je bila sa Slavkom!

Pjevačica Severina Kojić objavila je novi, dokumentarni film naziva “Kada se pretvorim u Severinu”, a isti je dostupan na njenom YouTube kanalu potpuno besplatno!

Kamere su zabilježile brojne, javnosti nevidljive trenutke, poput proba, događanja u garderobi, razgovora sa suradnicima, njenim menadžerom, večerom s Bregovićem, a sve se vrtilo oko beogradskog koncerta koji je održan 2009. godine. Seve smo pak mogli vidjeti u nekim situacijama u kojima se jasno vidi da pjevačica itekako zna što i kako želi.

U jednom trenu snimljena je i kako uživa u masaži u hotelu, dok u isto vrijeme svom menadžeru na telefon govori kakvu garderobu želi ( od postavljanja tepisona nadalje), i što se još mora popraviti na samoj bini kako bi sve bilo besprijekorno uoči samog koncerta.

Možda će neke iznenaditi i činjenica da je Seve “prava picajzla”. Naime, u filmu se, između ostalog, može vidjeti i razgovor nje i njenog menadžera Tomislava Petrovića i to oko prašine na pozornici, koju je Seve primijetila, zbog čega se jako razljutila, no to nije sve što ju je razljutilo.

"Očajna je bina", govori Seve te dobiva obećanje da će ujutro sve biti čisto, no to ju nije zadovoljilo.









“Kad se ovi ne bi vukli k’o pasja crijeva,…ali to su ti muzičari”, prigovarala je Seve, a između ostalog joj je smetala i preglasna gitara.

Nakon priprema, Seve odlazi na večeru s glazbenikom Goranom Bregovićem i društvom. Na istoj je bilo prilično zabavno, vino se cijelo vrijeme pilo, a Seve je oduševila u jednostavno, izdanju bez trunke šminke.

"Žuto i narančasto svjetlo uopće neću vidjeti", više je puta izgovorila Seve, te pokazala kako brine na svaki detalj kad su u pitanju njeni koncerti. Tražila je i da se cijela proba ponovi drugi dan, a bila je i ljuta zbog fotografa koji se našao na probi, te ju je brinulo kakve bi fotke mogle izaći u javnosti, jer njena fotografkinja ju ipak fotografira na način da ju prikaže u najboljem mogućem izdanju, a što nije bila sigurna da će učiniti i "nepozvani gost".









Zanimljivo, iako film prati događaje iz 2009. godine, tek je sad objavljen, a u istom se pojavljuje i njen tadašnji zaručnik Slavko Šainović, kojeg je ostavila godinu dana kasnije, a upravo zbog “kralja bakra” Milana Popovića s kojim ima sina Aleksandra. Zanimljivo, Slavko nije bio taj kojemu je Seve hitala u zagrljaj nakon odrađenog koncerta, to mjesto ipak je rezervirano za njenog menadžera Petrovića koji se u ovom kratkom filmu pokazao kao njena velika podrška i onaj “koji drži sve konce” a kako bi se Severina mogla u potpunosti posvetiti onom najbitnijem – pjevanju bez brige oko “sitnica”.