(VIDEO) OVAJ PAS JE APSOLUTNI HIT! Pjevanjem omiljene pjesme postao zvijezda na Twitteru

Komičar Peter Schultz objavio je na Twitteru video svog psa kako pjeva uz dobro poznatu melodiju. Radi se, naime, o pjesmu serije “Law & Order: SVU”, prenosi CeasarsWay.

“Ovo je odlično vrijeme da vam kažem da moj pas kad god čuje pjesmu serije “Law & Order: SVU”, odmah počne pjevati”, stoji u objavi.

This is as good a time as any to tell you that my dog sings along to the Law & Order theme song every time he hears it pic.twitter.com/4HNVPWrzmE

— Peter Schultz (@pete_schultz) March 19, 2020