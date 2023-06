(VIDEO) ‘Ovaj film zaje*at će ljude. Bit će zaslužan za puno prekida i rastave brakova’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Zvijezda romantičnih komedija, glumica Michaela Watkins, privukla je veliku pažnju javnosti bombastičnom najavom novog filma zanimljive tematike.

Riječ je o filmu ‘You Hurt My Feelings‘ redateljice Nicole Holofcener kojeg izdaje A24, a glumica tvrdi kako će isti biti uzrok brojnih prekida, ne samo veza, već i brakova.

“Iskreno, ovaj film će zaj*bati ljude. Bit će zaslužan za puno prekida i rastave brakova”, izjavila je 51-godišnja glumica za Page Six i dodala kako će film iznijeti na vidjelo iskrene emocije među partnerima.





Glavna glumica filma je Julia Louis-Dreyfus koja se našla u ulozi spisateljice kojoj suprug Don, kojeg je utjelovio glumac Tobias Menzies, pruža veliku podršku i poticaj u njenom stvaralaštvu hvaleći njenu novu knjigu, no sve se promijeni kada ga slučajno čuje kako kritizira njenu knjigu.

Kada otkrije Donu što je čula, on ju počne uvjeravati kako je krivo razumjela to što je čula, no ona gubi povjerenje u njega.

Usprsko svemu, par pokušava vratiti izgubljeno povjerenje.