(VIDEO) Ova djeca mogla su odabrati ili poklon za sebe ili poklon za roditelje, njihove reakcije nikoga nisu ostavile ravnodušnim!

Autor: Dnevno

Što biste učinili da pred vas stave toliko željeni poklon, a onda vam pokažu poklon za vašu majku ili oca a i kažu da morate birati?

Ovoj djeci učinili su upravo to. Najprije su pitali djecu što oni žele za Božić. Bilo je tu svega od Barbie kućice do Xboxa, novog laptopa…a, onda su djecu pitali što bi njihova mama ili tata htjeli. Djeca su odmah znala što bi njihove majke htjele, bio je to uglavnom nakit. Neka od njih su rekla i kako njihove majke ne dobivaju poklone, ali kako uvijek njima pripreme njihove.

Nakon što su im pokazali oba poklona, uslijedio je – šok! Kazali su djeci da moraju izabrati – uzeti poklon za sebe ili onaj drugi poklon za mamu ili tatu.

Na sreću, još uvijek možemo reći kako nas njihova reakcija ne čudi – Sva djeca odabrala su isto!

‘Pokloni nisu bitni, lego kockice nisu bitne, bitna je obitelj!

Oni paze na mene, rade stvari za mene, a sada im se moram odužiti!

Kad su ih pitali kako se osjećaju svi redom su kazali da se osjećaju sretno i zahvalno – na obitelji!

Pogledajte trenutke kad su djeca odabrala poklon, a dakako uslijedilo je i iznenađenje – djeca su ipak mogla uzeti sve poklone, za sebe i roditelje!