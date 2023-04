(VIDEO) OSVANULE SNIMKE S RASKOŠNOG TULUMA! Vjekoslava Bach proslavila rođendan: Među uzvanicima bila i Natalija Prica

Autor: Dnevno.hr / F.Š.

Televizijska voditeljica Vjekoslava Bach, koju brojni gledatelji pamte po najdugovječnijoj beauty emisiji na malim ekranima “Zagrljaju ljepote”, proslavila je 51. rođendan. Tom prilikom napravila je zabavu na kojoj se okupio veliki broj njezinih prijatelja, od kojih i brojna lica estrade i poslovnog života.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.

Objavu dijeli Vjekoslava Rita Bach (@vjeka_rita_bach_ladiva0304)

Neki od njih su Ana Sasso, Sanja Bjedov i Natalija Prica. Sudeći po snimkama s proslave, svi prisutni su se sjajno zabavili, a plesali su i pjevali do kasno u noć.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Vjekoslava Rita Bach (@vjeka_rita_bach_ladiva0304)







Podsjetimo, Vjekoslava je poznata po iznošenju svojih stavova na glas. Tako je prošle godine u podužem statusu na društvenoj mreži iznijela svoje mišljenje o showu ‘Gospodin Savršeni’. Nije to bio samo komentar o showu. Vjekoslava je pritom, bez imalo zadrške, na vrlo pogrdan i uvredljiv način opisala ‘Gospodina Savršenog’, profesora Tonija Ščulca.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Vjekoslava Rita Bach (@vjeka_rita_bach_ladiva0304)

“Ja sam valjda jedina koja je tek sinoć bacila oko na tog “princa na bijelom konju”. I ne mogu a da ne napišem par stvari. Prvo, kakav je to uopće format koji toliko ponižava ženu?? Njih nekoliko paćenica moljaka da ih izabere neki no name debilček, ponižavajući se čak do toga da cmizdre za njim?! Ne kužim! Zar se svo dostojanstvo žene izgubilo zbog kadra?”, zapitala se voditeljica i dodala: “Nikad u životu ne treba toliko nisko pasti da moliš da te neki pizdek primijeti.

Drugo, pobogu, a zašto je on savršen? ‘Zgleda ko Harry Potter za sirotinju! Pa taj si ni rit ne zna obrisati sam, pa što bi onda imao za ponuditi ženi/djevojci? Zašto to, zaboga, cure radite sebi?? Kakvu poruku dajete djevojčicama? Da budu pokorene, bez vjere u sebe, bez samopouzdanja i da budu podređene muškarcu pod svaku cijenu. Je li to žena 2022?? Sram me. Majke mi. Idem popit jaču kavu da me resetira”, napisala je svojedobno Vjekoslava.