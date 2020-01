(VIDEO) Osbourne u najemotivnijem intervjuu priznao da je teško bolestan, supruga plakala

Autor: Dnevno

Legendarni američki roker Ozzy Osbourne u emotivnom intervjuu za emisiju “Good Morning America” otkrio je kako boluje od Parkinsonove bolesti, dok je cijelo vrijeme uz njega bila supruga Sharon.

71-godišnji Ozzy je priznao da više ne može skrivati svoje zdravstvene probleme te da uzima niz lijekova koji mu smanjuju bol koju neprekidno osjeća. Sve je počelo nakon što je pao prošle godine i završio na operaciji. Tada je počeo osjećati bol u živcima koji su mu tijekom operacije navodno prerezani, a liječnici su dosta vremena pokušavali otkriti uzrok njegovih problema i postaviti točnu dijagnozu.

“Ne ide mi čuvanje tajni i nemam više isprika.”, izjavio je Ozzy.

Iako su neki strani mediji nagađali i izvješavali da je na rubu smrti, izjavio je kako to nije bilo točno i zato je želio svoje fanove izvjestiti o svom stvarnom stanju.

“Bilo je to strašan izazov za sve nas. Moram sam operirati vrat i to mi je uništilo sve živce. Saznao sam da bolujem od blagog oblika Parkinsonove bolesti, ime joj je Parkinson 2, naime postoje nekoliko oblika te bolesti. Nije smrtonosna ali utječe na cjelokupni živčani sustav tijela. U jednom trenutku imam stvarno dobar dan, a onda se on pretvori u jako loš dan. Prošle sam godine bio u jako lošem stanju, izjavio je Ozzy.

Osim boli koju osjeća u tijelu, trnu mu ruku i noge, a najteže mu pada što se i članovi obitelji moraju nositi s time i zajedno s njime patiti.