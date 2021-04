(VIDEO) OČI POSKAKUJU KAO PING-PONG LOPTICE: Lille hop, višak odjeće flop! ‘I onda se plastik fantastik nađe komentirat’

Autor: Dnevno

Pjevačica Lidija Bačić Lille osim što je brojne fanove oduševila i ugodno iznenadila “Zalazimo k’o sunce” i dalje oduševljava na društveni mrežama, posebno na svom TikTok profilu, a kako nam je došlo toplije vrijeme, tako i Lille malo više pokazuje svoje zamamne atribute.

U posljednjem videu, Lille se tako pojavila u izazovnoj kombinaciji, no tek što je video krenuo, Lille je poskočila, a potom je krenulo skidanje viška odjeće.

I dok su mnogima oči išle u ritmu ping pong loptica, neki su se sjetili i prodavačice Kristine Mandarine. “I onda se plastik fantastik mandarina nađe nešto komentirat”, komentirao je jedan pratitelj, dok drugi više nije bio siguran je li Lille pjevačica ili plesačica, no činjenica je da ova dva talenta Lille itekako dobro kombinira.

“Ovo ne lajkati bilo bi grihota, “sweet bounce”, “prelijepa”, “bomba”, “pantera”, “superstar”, nizali su se komplimenti pratitelja.

“Srce će mi stat”, “živa si vatra”, “kakva si ti topina od žene”, “Zbog tebe ću napravit tiktok j***š mi mater ak neću”, “100000000 lajkova zaslužuješ”.









Komentari se još uvijek nižu, a lajkovi rastu.

Podsjetimo, nedavno je najpoznatija hrvatska prodavačica mandarina Kristina Penava pokušala izazvati reakciju kod pjevačice Nives Celzijus, ali i Lidije Bačić, s kojima se našla uspoređivati, no pjevačice nisu reagirale na njene provokacije, očito smatrajući kako za tim nema apsolutno nikakve potrebe. Zlobnici smatraju i kako to Mandarina čini kako bi privukla što veći broj pratitelja, te dobila slavu kakvu imaju ove dvije priznate i cijenjene pjevačice, čiji je talent poznat, no činjenica je kako su i Nives i Lille dugo godina radile na tome da bi bile tu gdje su danas.