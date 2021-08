(VIDEO) OBLIT ĆE VAS HLADAN ZNOJ! Majka snimila kćer kojoj su podvalili drogu u piće! Gotovo četiri sata trajala je agonija!

Autor: Dnevno

Trebao je to biti njen prvi izlazak kao punoljetne osobe, no pretvorilo se u scenu iz horor filma. Millie Taplin(18) uživala je u noćnom klubu Mu Mu u Essexu kad joj je prišao muškarac koji ju je ponudio pićem. “Probaj ovo”, kazao joj je i pružio čašu. Djevojka je otpila nekoliko gutljaja, no piće joj se nije svidjelo, te ga je odlučila odložiti. Ipak, tih par gutljaja bilo je dovoljno.

U roku nekoliko minuta počela se osjećati neobično loše. Znala je da nije pijana, no sve je teže stajala na nogama. Još uvijek pri sebi, uspjela je reći društvu s kojim je bila u izlasku da joj je loše, da osjeća vrućinu i želi nakratko izaći iz kluba kako bi udahnula svježi zrak. No, osjećaj nije prolazio. Ubrzo joj se počelo magliti pred očima, a ruke više nije mogla kontrolirali. Društvo je brzo pozvalo njenu stariju sestru.

“Znala sam da nisam dobro, pokušavala sam pričati, ali svo vrijeme sam samo mucala i mrmljala”, ispričala je Millie, te dodala kako je ubrzo izgubila kontrolu nad rukama.

Starija sestra odmah ju je odvezla na hitnu, bilo je to zadnjeg dana mjeseca srpnja, dok je njena majka Claire žurila u bolnicu. Kad je pak došla do bolnice, dočekao ju je prizor koji ni u snu nije mogla očekivati. Njena kćer se grčila i tresla, te nije mogla pričati.

“Prsti su joj stajali kao kandže, bilo je apsolutno užasno, kao da je opsjednuta”, ispričala je Claire.

“Ono zbog čega sam bila očajna je to što je bila svjesna svega što se oko nje događalo, a ležala je tamo potpuno ukočena. Kad sam pokušala stupiti s njom u kontakt, primijetila sam da mi želi nešto reći, no nije mogla”, kazala je majka.

Millieno stanje bilo je nepromijenjeno tri do četiri sata, a tek je iduće jutro puštena iz bolnice. Tinejdžerka se nije osjećala najbolje tijekom tog cijelog dana, ali se od tada oporavila.









Majka je snimila svoju kćer i objavila video kako bi upozorila mlade djevojke da ne uzimaju pića od nepoznatih, kao i roditelje da razgovaraju sa svojom djecom prije nego krenu u noćne izlaske.

Što je još zastrašujuće, liječnici vjeruju da je Millie popila čak dvije vrste droge – onu koja ju paralizira i onu koja ju omami.

Incident je prijavljen policiji Essexa, kao i noćnom klubu, koji je ponudio Mili dodatnu zaštitu ukoliko se ikad poželi vratiti u isti.