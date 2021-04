(VIDEO) Nije se ni pojavio, a svi pričaju o njemu: Evo kako se Anthony Hopkins sinoć upisao u filmsku povijest!

Pokušavajući unijeti dašak svježine u višesatnu ceremoniju, producenti 93. dodjele Oscara malo su “promiješali scenarij”, pa se nagrada za najbolji film dodjeljivala usred večeri, a za kraj su ostavljene nagrade za najboljeg glumca i glumicu.

U ovoj ženskoj kategoriji iznenađenja nije bilo previše – Oscara je osvojila neponovljiva Frances McDormand, i to za glavnu ulogu u “Nomadlandu”, koji je proglašen i najboljim filmom.

Iznenađenje večeri “čučalo” je u posljednjoj kategoriji večeri, onoj za najboljeg glumca. Iako su mnogi očekivali da će nagradu posthumno dobiti Chadwick Boseman, nagrada je pripala legendarnom Anthonyju Hopkinsu za maestralan rad u filmu “Father”.

Osim što je time ušao u malobrojni klub glumaca s dva ili više Oscara (prvog je dobio 1991. godine za ulogu Hannibala Lectera u filmu “Kad jaganjci utihnu”), 83-godišnji Hopkins je postao najstariji nagrađeni glavni glumac u povijesti. Rekord je dosad držao Christopher Plummer, koji je kao 82-godišnjak, 2011- godine, osvojio Oscara za najboljeg sporednog glumca.

Uključujući najnoviju nagradu, Hopkins je ukupno šest puta bio nominiran za Oscara. Na dodjeli se nije pojavio, pa je, umjesto slavodobitnog govora, ceremonija završila kratkim objašnjenjem Joacquina Phoenixa koji je proglašavao dobitnika.

