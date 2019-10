(VIDEO) NAKON KATASTROFE NA SUPERTALENTU: Pamela Midžić završila u bolnici! MRZIM MARTINU TOMČIĆ!

Pamela Midžić završila je o bolnici nakon nastupa u Supertalentu, a za Dalmatinski portal progovorila je o cijelom nastupu, pritom se poprilično oštro osvrnula članicu žirija Martinu.

Mlada Osječanka Pamela Midžić nastupila je u nedjelju navečer u Supertalentu, ispala je glatko, zasvijetlila su četiri slova X, žiri je 19-godišnjakinju počastio riječima kakve idu u takvim showovima, a na društvenim mrežama je krenulo naslađivanje. Pogodilo je sve to, završila je u osječkoj bolnici, slabo se osjeća, trenutačno je na infuziji. Ipak, smogla je snage odgovoriti nam na nekoliko pitanja…

U nedjelju si nastupila na zabavnom showu Supertalent. Kako si zadovoljna nastupom? Jesi li očekivala bolji prolaz?

Nisam oduševljena svojim nastupom, ja sam to mogla bolje, ali kada čovjek stane pred onoliko ljudi i žiri koji je stručan, onda se uplaši i izgubi, pa nastup ne bude kako je zamišljao.

Kako bi ocijenila vlastite vokalne sposobnosti na skali od 1 do 5?





Uh, svoje vlastite vokalne sposobnosti?! Pa, iskreno, ne znan, nije da sam do sada išla u neke škole i da sama sebe mogu ocijeniti, ali dok ne počnem ići na sate pjevanja svakako bih si dala neku trojkicu.

Imaš li podršku obitelji i najbližih ili ti pak savjetuju da se ostaviš pjevanja?

Iman podršku, vjeruju da bih jednog dana mogla postati bolja, govore mi da se ne obazirem na komentare hejtera, kao što i činim i samo idem naprijed k ostvarenju svojih ciljeva.

Članica žirija Supertalenta Martina Tomčić kazala je da su ti pravi prijatelji oni koji ti kažu da tvoja izvedba nije dobra, a da moraju oprati uši oni koji te uvjeravaju da je to dobro. Slažeš li se s njom?

Naravno da se ne slažem s njom, niti ću ikada, nije da samo meni nije draga nego i većini, nikada neću razumjeti zašto je uopće ona članica žirija. Pravi se previše stručna, a dosta toga nema pojma i nadam se da ovo čita jer ako čita neka zna da ja nikada nisam rekla da nekoga mrzim, niti sam ikada ikoga mrzila, ali nju baš mrzim. Čak i da mi je dala prolaz, moje mišljenje se ne bi promijenilo.

Martina ti je savjetovala i da se više ne izlažeš na ovaj način. Hoćeš li je poslušati?

Nema te stvari koju bih nju poslušala, čak i dok ti sve ovo govorim iznervirala sam se na samo ime ‘Martina’. Nastavljam dalje i vjerujem sebi.

Iako si i ranije nailazila na negativne kritike vezano uz svoje pjevanje, ipak nisi odustala od ideje da postaneš pjevačica. Zašto?

Nisan odustala od te ideje niti ću ikad, čak ću se prijaviti i na sljedeću sezonu, samo da se hejteri grizu kao i ona, nadam se da će se jednoga dana i pojesti, ne odustajem zato što obožavam pjevati, volim to i ne planiran dizati ruke od onoga što volim, to ti je kao i u ljubavi, ne ostavljaš onog koga voliš, a glazba i pjevanje su moje dvije najveće ljubavi.

Što bi poručila onima koji se šale na tvoj račun na društvenim mrežama?

Pa zapravo ne bih ja to nazvala šalom na moj račun jer mene to ne dira, pišu jer u današnjem vijeku ti nema onoga ‘gledan svoj život, a za tuđi me briga’, tu svatko gleda kako bi nekoga ukopao, a ne razumiju da time ukopavaju sami sebe, čak i ne razumiju da mene ti komentari stvarno ne diraju, ali očito svoje komplekse liječe na krivome mjestu. No, ima Boga, sigurna san.