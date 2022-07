(VIDEO) ‘NAJGORA IZVEDBA HIMNE IKAD!’ Mladi pjevač razbjesnio javnost, poslušajte kako je otpjevao voljenu pjesmu

Na skliski teren izvođenja američke himne u sklopu sportskih natjecanja ‘uklizao’ je i 23-godišnji pjevač Conan Gray, a njegova izvedba voljene pjesme naišla je na oštre kritike te je uvrštena među najgore u povijesti.

Gray se proslavio na YouTubeu, a onda je, barem u SAD-u, postao i pop zvijezda – na streaming servisu Spotify mjesečno bilježi više od 21 milijun pregleda. “Star Spangled Banner” otpjevao je na stadionu Dodgers u Los Angelesu, a gledatelji su mu prigovorili zbog ‘izostanka sluha, ali i ikakvog truda’.

Njegova izvedba mnoge je asocirala na druge himničke promašaje, poput Fergie 2018. godine na NBA utakmici ili, još gore, Roseanne Barr koja se 1990. godine izrugivala himni u San Diegu te zaradila brojne kritike, pa čak i prijetnje smrću.

“Toliko je sjajnih pjevača u ovoj zemlji, gotovo je nemoguće imati groznu himnu”, napisao je komentator Darren Rovell. “Prvo, tko je ovo? Drugo, ovo je možda najgora izvedba himne u povijesti”, napisao je sportski menadžer Matt Williams.

Poslušajte Conanovu izvedbu!

Congrats to Conan Gray for having one of the worst national anthem performance. pic.twitter.com/A0BmUjXbTH

— hannie (@hannieawt) July 19, 2022