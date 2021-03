(VIDEO) Mrzi trošiti novac, čuva vodu nakon tuširanja i pije kavu iz čarape! ‘Volim ga jako, ali BOLESNO je ŠKRT!’

Autor: Maja Štefanac

Na TLC-u se emitira emisija “Ekstremne škrtice”, a Michael McSurley (40) u Tennesseeju sigurno je jedan od njih i time se ponosi. Kaže kako je na ovakav način uštedio puno novca.

U emisiji se tako pohvalio kako je sam napravio aparat od šalice, stare čarape i užeta.

“Skuhate vodu na štednjaku, pa ju prelijevate u šalicu preko koje je čarapa zakačena s užetom. Čarapa je napunjena s kavom te tako djeluje kao filtar. To mi uštedi dosta novca tjedno”, priča Michael.

‘Bolesno je škrt’

Da je neviđena škrtica slažu se i njegovi roditelji Jody i Don koji su rekli kako je on vjerojatno najveći škrtac kojeg poznaju..









“Volim ga jako, ali stvarno škrtari. Bolesno je škrt”, rekla je njegova mama. Što je najbolje, Michael uopće ne namjerava uštedjeti, nego on uopće ne želi trošiti svoj novac. Pa tako odbija baciti bilo što što bi mogao iskoristiti u konstrukciji neke stvari koja bi mu uštedjela novac. Osim toga, smeće baca jednom tjedno. Ali to nije sve. Sada slijedi onaj najbizarniji dio priče – a to je kako štedi vodu. Nakon što se otušira, tu vodu sačuva kako bi ju iskoristio za neke druge stvari u kućanstvu poput pranja posuđa, pranja odjeće, kuće, a ponekad ju čak koristi i za wc školjku kako bi pustio vodu.

“Štedim na računu za vodu štedeći vodu nakon tuširanja. Vodu iz kade vadim s kantom i odnesem je tamo gdje je trebam upotrijebiti, uključujući pranje posuđa jednom tjedno, pranje rublja jednom mjesečno, a mogu je čak i upotrijebiti za puštanje vode u wc-u “, objašnjava.









No roditelji su logično reagirali kad su mu rekli da je njima odvratna pomisao da pije vodu s kojom se prethodno istuširao i da to nije baš higijenski. No Michael radi toga mjesečni račun za vodu plaća oko 95 kuna, ali kaže da neće stati štedjeti na vodi sve dok mu račun ne bude ravan nuli. Ali ni tu priči nije kraj. On u dvorištu skuplja kišnicu kako bi ju u budućnosti mogao koristiti za tuširanje, zalijevanje cvijeća te kako bi uspostavio vlastiti sustav za navodnjavanje u svom domu, piše The Sun.