(VIDEO) LIDL NOVOM REKLAMOM RAZLJUTIO KUPCE: Nakon početnog uzbuđenja, uslijedilo razočaranje pa šok

Blagdansko raspoloženje već se polako počinje osjećati u zraku, a osim punih polica božićnih ukrasa u trgovinama i lampica po ulicama, u božićno nas veselje uvode i reklame. Najpoznatije su one Coca Cole, koje se svake godine željno iščekuju s nagađanjima u kojoj bi se to avanturi poznati lik Djeda Božićnjaka mogao naći. No ove je godine Lidl preduhitrio Coca Colu i snimio vrlo toplu božićnu reklamu u kojoj je glavna zvijezda jedan medvjedić.

Jednominutna reklama prikazuje kratku priču o plišanom medvjediću i njegovoj “vlasnici”, preslatkoj djevojčici koja iz neobičnog razloga ostane bez svog plišanog prijatelja. Naime, medvjedić postane slavan nakon što mu obuku Lidlov džemperčić, a u tom ga izdanju ugledaju kupci Lidla te polude za njim. Medvjedić postane glavna zvijezda u medijima, a obveze “slavne osobe” odvuku ga od prijateljice.

Po izlasku reklame brojni Lidlovi kupci poželjeli su ovakvog medvjedića kupiti svojoj djeci, međutim iz Lidla su javili kako se plišanac neće naći u trgovinama. Tom su odlukom kupci ostali izuzetno razočarani, a mnogi ne vjeruju kako si ovaj lanac trgovina može priuštiti tako lošu poslovnu odluku. “Hajde Lidl, trebaš proizvesti i prodavati ove medvjediće. Svi će za njima poludjeti”, većinom pišu ljudi, “Promašili ste s ovim”, uvjereni su mnogi.

No Lidl je objavio objašnjenje svog “lukavog” poslovnog poteza. Naime, reklama je osmišljena zbog jednog vrlo plemenitog cilja, kako je izjavio Lidlov glasnogovornik: “Samo je jedan ‘Lidl medvjedić’ i on se vratio svojoj obitelji za Božić. Naš je cilj osigurati to da svako dijete ima svoju igračku za zagrliti, zato nam se pridružite i donirajte ‘Banci igračaka’ Lidlovog medvjedića. Također, potražite božićne džempere koji će se uskoro pojaviti u trgovinama.”

Ova je reklama bila marketinški trik kako bi se što više ljudi priključilo humanitarnoj akciji, a što manje djece ostalo bez svog božičnog poklona. Donacije se primaju od 3. studenog, a moguće ih je predati svakoga dana tijekom radnoga vremena trgovina, sve do 16. prosinca, kada akcija završava.