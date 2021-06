(VIDEO) LANA POSLALA BRUTALNU PORUKU OD TRI SEKUNDE: Okreće li se estrada protiv Cigija i Lile? ‘Nema veze s prirodom!’

Lana Jurčević objavila je vrlo kratak video u kojemu je jednom gestom, kratko i jasno, poslala poruku onima koji su ju prozivali za višak kilograma. Tom prilikom otkrila je i kako stvarno izgleda.

“Ja vidim ovdje jedan oooozbiljan PROBLEM. A to je samo da moram pod hitno pospremit stan.Drugo ništa ne moramo, osim ako… želimo. Žene, ja sam jedna od vas, vi ste moje, ja sam vaša. Dokazano već 100x do sada i na tome vam hvala do nebaaaaa” napisala je Lana i dodala: “Ne znam samo zašto ovo nisam ranije objavila, jer mi stoji mjesec dana u mobu… valjda kad je suđeno – onda je suđeno.”

Podsjetimo, Lana Jurčević se na Porinu pojavila u zelenoj haljini, a upravo taj stajling komentirao je Neven Ciganović i Lidija Bačić. Oni su ustvrdili kako pjevačica ima viška kilograma, a zbog njihovih komentara koje su izgovorili na televiziji, nastao je pravi mali estradni rat. U Laninu stranu stala je i plus size manekenka Lucija Lugomer koja često reagira na negativne komentare upućene pretilim osobama.

Na njenu obranu, reagirao je Ciganović koji jo je uputio prilično oštre riječi: "Potpuno razumijem da si naše komentare shvatila osobno jer si karijeru izgradila na nekoliko desetina kilograma viška i ja to poštujem, kao što poštujem sve različitosti. Ali mi smo u emisiju pozvani kako bismo komentirali javne osobe i njihova javna ili svakodnevna izdanja. Tebi je zasmetalo što smo pjevačicu lakih nota Lanu Jurčević pošpotali jer se zgickala nekoliko kilograma, ali si pritom zaboravila da je ona svoju karijeru gradila isključivo prezentirajući svoje 'besprijekorno' istrenirano tijelo i ne mali broj puta u vrlo oskudnim izdanjima, što je, dakle, zahtijevalo besprijekornu formu. Mene kao komentatora nečijeg izgleda uopće ne zanima da li je ona sad sretna s tim 'viškom' kilograma, već kako joj ti kilogrami stoje. Jednako tako poštujem tvoje mišljenje jer zdrava odnosno 'ugodno popunjena' konkurencija je najbolja konkurencija", napisao je Cigi koji smatra kako je pretilost jedan od najvećih zdravstvenih problema ne samo kod nas nego u cijelom svijetu.









Estrada stala na Laninu stranu

“Ulipšala si mi us*ani dan i btw. tolko si lipa da su neki tolko očajni!”, “Bravo Lana! Mi žene ništa ne moramo.. mi smo se namorale”, “Joooj najbolja ikad! Objasnila u tri sekunde! Lana for Life!”, komentirale su pratiteljice koje su Lani udijelile niz komplimenata uz zaključak kako izgleda predivno.

Lani su podršku pružile tisuće pratitelja, a među njima i brojni poznati poput Luke Nižetića, Žanamari, Nine Badrić i Pamele Ramljak. “Nikad ljepša!, napisala jo je Nina Badrić, dok je Pamela Ramljak poručila: “Ma zgodina si i gotovo. Jao onom kome je sve samo izgled, prazno, tužni i vjerojatno usamljeno”.

Na Pamelin komentar nadovezali su se pratitelji koji su poveli raspravu o Lidiji Bačić.

“Prirodna Lidija!? Malo proguglajte slike iz prošlosti…Ta s prirodom nema veze…Šteša što joj mozak isto nije promijenjen”, glasio je jedan od komentara.

Ostaje za vidjeti hoće li Cigi reagirati na najnoviji Lanin uradak.