(VIDEO) Kourtney Kardashian prekinula suprugov koncert: pogledajte kako je objavila sretne vijesti!

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Zvijezda serijala ‘Keeping up with the Kardashians’, Kourtney Kardashian, očekuje svoje prvo dijete sa suprugom Travisom Barkerom. Sretne vijesti je podijelila tijekom koncerta grupe Blink-182, čiji je Travis bubnjar.

U petak je usred koncerta podigla u zrak transparent na kojem je napisala “Travis, trudna sam”. Na video snimci tog trenutka koju je podijelila na Instagramu, mogu se čuti Travisovi kolege glazbenici kako ga upozoravaju da mu Kourtney pokušava nešto reći.



View this post on Instagram A post shared by Kourtney Kardashian Barker (@kourtneykardash)

Prvi je sa pozornice krenuo silaziti basist Mark Hoppus, a čim je primijetio što se događa, vidljivo emotivan Travis ustao je i krenuo za njim. Nakon što je Mark izrazio svoje oduševljenje zagrlivši Kourtney, Travis ju je čvrsto zagrlio te potom poljubio kako bi obilježio taj poseban trenutak.

Ova objava dolazi godinu dana nakon vjenčanja pred prijateljima i obitelji u Italiji. Ceremonija je zapravo bila treći put da su Kourtney i Travis razmijenili zavjete – prvi put su sudbonosno ‘da’ izrekli u Las Vegasu, no tada nisu imali dozvolu za vjenčanje.

Nekoliko tjedana kasnije, brak su legalizirali u sudnici u Santa Barbari, a Kourtneyna teta Mary Jo Campbell i Travisov otac Randy Barker bili su svjedoci. Pravu raskošnu ceremoniju par je održao u svibnju prošle godine, i to ni više ni manje nego u vili čiji je vlasnik modna kuća Dolce&Gabbana.









Reality zvijezdi ovo će biti četvrto dijete. Troje ih ima iz prijašnje veze sa Scottom Disickom, s kojim je bila u vezi devet godina. Vezu je 2015. godine prekinula Kourtney nakon što je posumnjala da ju Scott vara sa modelom Chloe Bartoli.