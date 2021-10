(VIDEO) KONAČNO OSTVARILA SAN IZ DJETINJSTVA! Presretna Albina ne krije oduševljenje: ‘Jedva sam ovo dočekala’

Autor: Lucija Brailo

Albina je uspješnoj glazbenoj godini dodala još jedno značajno ostvarenje, premijerni nastup u Španjolskoj na koncertu u organizaciji O.G.A.E. Spain, kluba obožavatelja Eurovizije, koji se održao 2. listopada u Madridu.

Tim je povodom izvela španjolsku verziju aktualnog singla „La La Love“ te „Tick-Tock“, čiji su taktovi branili hrvatske boje na ovogodišnjem Izboru za pjesmu Eurovizije.

“Od djetinjstva volim Španjolsku i španjolsku kulturu pa sam jedva dočekala nastup u Madridu! Oduševila me atmosfera koja nas je tamo dočekala, bio je divan osjećaj uživo se predstaviti španjolskoj publici, koja me jako dugo podržava. Drago mi je da sam imala vremena razgledati grad, očarao me i nadam se da ću ga opet posjetiti”, rekla je Albina nakon povratka u Hrvatsku.

‘Njezina je izvedba bila fenomenalna’

Nakon pobjede na Dori 2021., Albina je stekla brojne obožavatelje u Španjolskoj, a osim poznavanjem kulture te zemlje, osvojila ih je i tečnim vladanjem španjolskim jezikom.

Oduševljenje povodom njenog premijernog dolaska u Madrid izrazio je i Miguel Gómez, potpredsjednik O.G.A.E. Spain:

“Neizmjerno smo zahvalni što je Albina nastupila na našem Eurovillage događaju u Madridu. Njezina je izvedba pjesme ‘Tick-Tock’ bila fenomenalna, u potpunosti je očarala publiku. Sve je šarmirala poznavanjem španjolskog i pjesmom ‘La La Love’. Bez sumnje, njezin je nastup bio jedan od najboljih te večeri!”

‘Svoj je put u Madrid popratila na društvenim mrežama’

Podsjećamo, Albina se široj publici predstavila 2020. godine te je u vrlo kratkom vremenu postigla hvalevrijedna ostvarenja, među kojima i predstavljanje Hrvatske na Izboru za pjesmu Eurovizije 2021. godine.

Njen hit singl „Tick-Tock“ osvojio je radijski eter, ostvario više od 20 milijuna streamova, a našao se i na Spotify Viral 50 – Global ljestvici, a aktualni singl „La La Love“, kojim se premijerno predstavila kao koautorica, našao se na visokom 2. mjestu HR Top 40 liste, na kojoj se nalazi 8. uzastopni tjedan.









Predstavnica Hrvatske na ovogodišnjem Izboru za pjesmu Eurovizije svoj je put u Madrid popratila na društvenim mrežama, na kojima je svakodnevno objavljivala fotografije koje su oduševile njene obožavatelje.