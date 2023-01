(VIDEO) ‘KEMIJA JE OPIPLJIVA’! Procurila snimka Otaševića i splitske glumice: Ona ne skida osmijeh s lica, a Momčilo oči s nje

Već se danima bruji o ljubavnom brodolomu popularnog glumačkog para Jelene Perčin i Momčila Otaševića. Da je braku došao kraj prva je početkom godine priznala glumica i otkrila da prolazi kroz grozno razdoblje, ali je “koncentrirana da bude maksimalno prisutna i prisebna radi djece”. No, ni Jelena niti Momčilo medijima nisu otkrili “gdje je točno puklo”.

Koji dan kasnije pojavila se informacija da je ulogu u razvodu odigrala i glumica Ana Uršula Najev, koja s Otaševićem glumi u seriji Nove TV “Kumovi”, no Splićanka je ubrzo nakon glasina reagirala i opovrgnula da je u romantičnom odnosu s Momčilom.

‘Osuđuje me se bez ikakve zadrške’

“Momo i ja smo kolege i nikada nismo imali, niti imamo ljubavni odnos. To da sam ja razlog njihovog razvoda nema nikakve veze s istinom i zdravim razumom. To je između ljudi koji se razvode i trebali biste njih upitati za detalje. Momo ima dvoje male djece i smatram da zbog toga javnost zaslužuje znati istinu. Barem iz poštovanja prema svima bližnjima, ako već ne postoji poštovanje prema nama”, poručila je za Slobodnu Dalmaciju.





“Činjenica da trenutno snimam seriju u kojoj mi je on glumački partner, kolega i prijatelj koji trenutno prolazi kroz proces razvoda, potpuno je, eto, dovoljna da me se javno, bez ikakvog potkrijepljena, dokaza ili bilo kakvih suvislih informacija, proziva kao krivca za rastavu mojih kolega. Bez ikakve zadrške usuđuje me se nazvati razaračicom obitelji i braka”, požalila se glumica.

A kada se konačno malo “stišala bura”, društvenim je mrežama počeo kružiti zajednički intervju “Mome” i Ane, star više od godinu dana. Mnogi obožavatelji koji budno prate ovaj razvod komentirali su kako im se čini da između njih ima kemije i da je “opipljiva” pošto Uršula nije skidala osmijeh s lica, a Momčilo je često pogledavao u nju.

Kako god bilo, glumci su rekli svoje i na svima je da poštuju njihovu intimu.