(VIDEO) Katarina je po drugi put oboljela od leukemije i poslala snažnu poruku koju bi svi trebali čuti: ‘Ovo sam ja i ovo sam ja’

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Katarina Trivić iz Banje Luke svojom je životnom pričom postala primjer mnogima. Naime, Katarina je početkom godine saznala da drugi put boluje od leukemije, bolesti koja joj je prvi put dijagnosticirana 2020. godine, kad je imala samo 18 godina.

Sada je na TikToku objavila video s fotografijama iz raznih perioda svog života i dirnula tisuće ljudi.

“Ovo sam ja, ovo sam ja, i ovo sam ja”, ponavlja na početku videa dok se izmjenjuju njene fotografije. “Ovo sam sve ja. Debela, mršava, s kosom, bez kose, s perikom, sa štakama, zdrava, bolesna, u procesu liječenja… Snimam ovo zbog ljudi koji se bore s nečim, ali i zbog onih koji se ne bore”, započela je.





“Kad saznate za dijagnozu raka, najbitnija stvar na svijetu je da izvučete živu glavu, odnosno da ozdravite. Znate, kad imate 18 godina u 21. stoljeću i saznate da će vam otpasti kosa, obrve, trepavice i sve ostalo, u prvom trenutku vam se to čini kao smak svijeta, međutim na kraju shvatite da je to najnebitnija stvar”, priznala je Katarina.

“Kad sam saznala da se moram šišati, da će mi otpasti kosa, ja sam to odugovlačila do zadnjeg momenta. Dok se nisam ošišala, daj bože da će kosa biti sve bez čega ćete ostati u tom svemu. Nisam imala problem s time do jednog trenutka. Svi koji prolaze kroz kemoterapiju znaju kakav je to pakao. Ja sam u tom trenu bila mjesec i pol dana sama u sobi, u bolnici, prolazila najgore moguće stvari… Izađete tjedan dana, na odmor prije druge terapije. Bio je travanj, došla sam kući u svoj grad, gdje sam se trebala osjećati prelijepo, međutim osjećala sam se nikad gore”, prisjetila se pa opisala zašto.

”Počela sam skrivati bolest, samo da ljudi ne bi gledali”

“Izašla sam prošetati gradom. Šetala sam, svi su se okretali, svi su buljili u mene, komentirali, nitko se ni u jednom trenutku nije potrudio da ja to ne vidim. Osjećala sam se toliko neugodno, pokušavala sam shvatiti što to svi toliko gledaju na meni. Shvatila sam da je to zato što sam bolesna. U tom trenutku sam poželjela više nikad ne izaći iz kuće“, iskreno je opisala.







“Počela sam nositi perike i skrivati bolest, samo da ljudi ne bi gledali. Poslije transplantacije, od lijekova sam bila natečena, izgubila sam 20 kg, izgledala sam katastrofalno i naravno, tu su se pogledali nastavili redati… Kosa mi je počela rasti, no ja sam zbog problema s kukovima dobila štake i tu su se pogledi nastavili… Teško da se čovjek na štakama može ponašati normalno – zašto putuje, zašto izlazi, zašto živi svoj život – kad bi ‘trebao sjediti kući i tugovati nad svojom sudbinom’… Onda sam operirala kukove i sad bih opet to sve trebala proći ispočetka”, govori u videu ova inspirativna djevojka, koja se sad ponovno bori s teškom bolešću.

“Ovo ne snimam zbog sebe, ja sam dobro, ali ovo snimam zbog ljudi koji nisu psihički jaki. Mnogo mi se djevojaka javlja i pita za koliko mi je narasla kosa. I meni je to prije dvije godine bilo bitno. Sad zamislite da, nekome tko se bori za život, to prolazi kroz glavu. Želim vas zamoliti da malo budete ljudi, da imate empatije jer ne znate kroz što netko prolazi… Probajte nekome uljepšati dan, a ne ga pokvariti. Potrudite se, ako već ne možete drugačije, da taj netko ne primijeti te poglede, da budete suptilniji jer ne znate kako će to utjecati na nekog”, zaključila je Katarina.