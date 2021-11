(VIDEO) KAO DA JE SLUTILA: Na koncertu Travisa Scotta bila je i trudna partnerica Kylie Jenner, prije stampeda oglasila se na Instagramu

Stravična tragedija dogodila se tijekom stampeda na koncertu Travisa Scotta na festivalu Astroworld u Houstonu u kojemu je poginulo najmanje osam osoba, dok su mnogi ozlijeđeni. Zbog toga je napravljena i imrovizirana bolnica kako bi se što brže pomoglo unesrećenima.

Jacques Bermon Webster II je jedan od najpopularnijih repera mlađe generacije u Americi, a poznatiji je kao dugogodišnji partner Kylie Jenner s kojom ima kćer.

Slavu je stekaokada su ga 2017. godine ulovili kako se drži za ruku s najpoznatijom influencericom svijeta, Kylie Jenner. Njih dvoje upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, a ubrzo su dobili i dijete.

Kćerkica Stormi Webster rođena je u veljači 2018. godine. Kylie Jenner cijelu je trudnoću držala u tajnosti pa je rođenje malene Stormi bila vijest dana u svim svjetskim medijima.

Par je prekinuo vezu već iduće godine, a ove godine su obnovili vezu, te čekaju drugo dijete.

U središte pažnje došao je 2012. godine kada je potpisao svoj prvi ugovor za Epic Records, a odmah iste godine dobio je ugovor i u produkcijskoj kući Kanyea Westa. 2015. godine izdao je album Rodeo, koji mu je osigurao svjetsku slavu u svijetu hip hopa.

Travis je još nije oglasio putem društvenih mreža, kao ni Kylie, koja je prethodno putem Insta Storyja podijelila nekoliko kratkih videa s koncerta, a na jednom se već vidjelo da je i prije stampeda morala intervenirati hitna. S njima je bila i njihova kćer Stormi.

U međuvremenu, na društvenim se mrežama pojavljuje sve više videa stravičnog događaja. Na jednom od njih vide se ljudi koji skaču po policijskim automobilima koji su pokušavali izvući unesrećene iz gomile.

Another video- #Disturbing video shows people #jumping on top of the police personal cars while they were trying to get #unconscious people out of the #crowd.#Houston #ASTROWORLDFest #TravisScott #AstroWorld #music #festival #Houston#KHOU11 pic.twitter.com/tubnfQIVPS

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) November 6, 2021