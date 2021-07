(VIDEO) KAKAV RASPLET! Šajeta snimio mladića kako napada vozačicu: Čim je izašla iz auta, postao je ‘Speedy Gonzales’

Poznati riječki kantautor i pisac Dražen Turina Šajeta objavio je u utorak ujutro na Twitteru snimku prometnog incidenta zabilježenog na ulicama Rijeke. Naime, na istoj je vidljivo kako mladić napada vozačicu, uz neočekivan rasplet.

Naime, iako nije poznato što je prethodilo sukobu, na snimci se vidi kako se neki mladić poželio obračunati s vozačicom automobila ispred sebe. Izašao je iz automobila, uputio se prema njoj, te se počeo na nju derati kad je došao do njenog auta. No, nije očekivao da će vozačica izaći iz automobila, a on se dati u bijeg.

Vozačica je istrčala iz svog vozila uz visoko uzdignutu ruku u kojoj je držala teleskopsku palicu, te se trkom uputila za mladićem, no čini se da mu nije ništa napravila. Nakon što ga je malo potjerala, uputila se prema svom automobilu, a onda je mladić počeo psovati. Tražio ju je da se obračuna s njim bez palice, doviknuvši joj: “K***o re*ardirana!”

“Bravo curo, čke, čke, najbolje su riječke”, napisao je Šajeta uz taj prizor.

“I ja imam malu palicu, pa mi jedan zabrinuti muškarac rekao da je to kazneno djelo – imat hladno oružje u autu”, “Fiumanke su zakon cure, bile i ostale!!!”, “Jel’ pobrao batine na kraju?”, “Kakav rasplet”, “Hmmm sina li policija ovo moguće da čka čka riječka dobije i kaznu…teleskopi su zabranjeni i kažnjivi sa lipin ciframa”, komentirali su korisnici Twittera.

