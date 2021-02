(VIDEO) ‘KAD TE POGODI HIT S RADIJA’ Karmela Vukov Colić zapjevala Oliverov hit!

Autor: Dnevno

“Kad te zorom, dok krstariš gradom u autu punom knjiga, od pošte do knjižare, pa od knjižare do knjižare, ‘pogodi’ s radija”, riječi su voditeljice Karmele Vukov Colić s kojima će se mnogi poistovjetiti.

Jedna od najpoznatijih hrvatskih voditeljica se 2018. godine oprostila od HRT-a na kojemu je provela 30 godina, u međuvremenu je glumila u mjuziklu “Menopauza”, vodila emisiju na studentskom radiju, a sad je pokazala kako itekako zna uživati u životu.

Naime, ova je 52-godišnja voditeljica na Instagramu objavila video na kojem se vozi u automobilu te pjeva hit ‘Nocturno’ Olivera Dragojevića.

“Kad te zorom, dok krstariš gradom u autu punom knjiga, od pošte do knjižare, pa od knjižare do knjižare, ‘pogodi’ s radija….” napisala je Karmela, koja je pratitelje oduševila svojom vedrinom i pozitivnom “vibrom”.

“Karmela takva se jednom rađa, jako pozitivna puna dobre vibre, samo tako naprijed”, pisali su joj.









Nedavno je za Gloriu progovorila i svom odlasku s HRT-a, kad je potvrdila da nije željela otići, no kako joj je zdravlje bilo ugroženo, te je morala birati ili zdravlje ili stres s kojim se više nije mogla nositi.

“Nisam ja mislila otići s televizije odmah na prvu, ponudila sam im da izađem iz radnog odnosa pa da radim sve što sam radila, i za manje novce, samo da imam neko svoje vrijeme, ali naravno nisu pristali na to pa sam im rekla: ‘Ja onda moram otići’ i tako je to bilo”, rekla je za Gloriju Karmela koja se posvetila receptima, a uz to je i izdala knjigu ‘Kuhinja života’.







View this post on Instagram A post shared by Karmela Vukov Colić (@karmela_vukov_colic)