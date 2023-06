(VIDEO) Još jedna pjevačica doživjela incident, obožavatelj joj je usred koncerta ‘opalio’ šamar

Nakon što je prije dva dana britansku pjevačicu Bebe Rexhu obožavatelj pogodio mobitelom u glavu, dogodio se novi glazbeni incident. Ovog puta nastradala je američka pop senzacija Ava Max.

Do incidenta je došlo kada je muškarac pred kraj koncerta skočio na pozornicu i Avi ‘opalio’ šamar. Avino osiguranje odmah je interveniralo i sklonilo čovjeka s pozornice, a pjevačica je nakon kratke stanke koncert odradila do kraja.

Someone jumped on stage at the end of tonight’s show in Los Angeles.





This is a reminder that this behavior is unacceptable. Sending all our love to Ava and her crew. pic.twitter.com/Rs0IFSn2Xp

— Ava Max Source (@SourceAvaMax) June 21, 2023