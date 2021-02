(VIDEO) Jodie je VOZAČICA AUTOBUSA! Svakodnevno se bori sa stereotipima, jer joj govore da je PRELIJEPA za taj posao!

Autor: Maja Štefanac

Jodie Leigh Fox iz Brentwooda, Essex, do 21. rođendana radila je kao njegovateljica, a tada je odlučila promijeniti posao i postati vozačica autobusa. Svaki dan bori se sa stereotipima, čudnim pogledima i komentarima, jer joj putnici stalno govore kako je prelijepa za ovaj posao.

Ova 24-godišnja djevojka kaže kako nije jednostavno raditi u industriji za koju se smatra da je “samo za muškarce”, te kako teško pronalazi prijatelje na poslu jer su svi dosta stariji od nje. S obzirom da je mlada i atraktivna ljudi se svakodnevno čude njezinom odabiru posla, ali ona kaže kako se bori protiv tih stereotipa i nada se da će se ovim poslom baviti do kraja život

“Napustila sam posao njegovateljice jer sam shvatila da su me autobusi oduvijek privlačili. Uvijek bih sjela naprijed, blizu vozača i pratila što sve radi. Sada sam ostvarila svoj san, ali svaki dan doživim neku novu reakciju putnika, najčešće su to muškarci. Uglavnom mi kažu da nikada nisu vidjeli toliko lijepu vozačicu autobusa. Ljudi u mojoj okolini mi govore da sam prelijepa da bih radila ovaj posao, ali ne zanima me to. Prošla sam jako puno testova i obuke da bih radila ovaj posao i nije jednostavno kako ljudi misle da je.”

Zbog svog zanimanja i izgleda, Jodie je postala jako popularna na društvenim mrežama, a osim na Instagramu broj pratitelja povećava se i na TikTok-u, iz dana u dan, prenosi LADbible.