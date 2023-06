(VIDEO) ‘JESI LI DOBILA ULOGU PREKO KREVETA?’ Domaća glumica Ciganoviću odgovorila na vruće pitanje: ‘Nema ti pomoći kako god dobio ulogu

Kazališna, filmska i televizijska glumica Nina Violić gostovala je u drugoj emisiji ‘U povjerenju by Neven Ciganović‘, gdje je Nevenu otkrila mnoge zanimljivosti iz svoje karijere i privatnog života. Između ostaloga je tako priznala i zašto je nikada nismo vidjeli u sapunicama.

"Jedno vrijeme su me stalno zvali, a sada me više nitko ne zove. Za glumca je to užasno za**ban posao jer imaš za snimiti 10,15 scena dnevno, nitko se tu ne bavi glumom. Kad netko radi sapunicu onda kažemo da je u rudniku," rekla je Nina.





Na čestitke o snimanju novog dugometražnog filma, Nina je izjavila kako inače nije uobičajeno da jedna glumica poželi režirati film jer je filmska industrija, pogotovo na europskoj razini, usmjerena na muškarce kao redatelje. Kaže kako je od drugih dobivala savjete da nekoga drugoga ‘posjedne u redateljski stolac’, pa je radi takvih u međuvremenu napravila dva kratka filma kako bi dokazala da je sposobna samostalno režirati. “Evo, dali su mi to povjerenje. Otkad sam napisala prvu verziju do premijere, prošlo je deset godina,” kaže.

Neven ju je zatim upitao postoji li neka glumica koja joj je preotela ulogu kojoj se Nina nadala, te je u šali pozvao da “ako postoji, sad se obračunaj s njom”. “I da postoji, ne bih ti to sad rekla. Ja se nisam nikad prema poslu – ma ustvari prema ničemu u životu – odnosila kao da to sad tako mora biti i ako ne bude po mome, sad ću ja poludjeti. Nikad se nisam puno okretala za onim što je bilo,” odgovorila je. O ljubomori i zadovoljstvu svojim audicijama rekla je: “Pa budeš ljubomoran, ali opet gledaš što si fulao. Moraš nekad i sebi priznati da nisi baš briljirao.”

Nasmijala se na pitanje je li se ikada susrela sa optužbama da je neku ulogu dobila ‘preko kreveta’: “Nikad nisam bila u vezi s tim. Mene su ti uvijek protežirale žene, gejevi – to je moja ekipa koja je vjerovala u mene svih ovih godina. Tako da frajere nikad nisam birala na tu foru. Ali zašto neka glumica ne bi dobila ulogu preko kreveta? Na kraju ti uvijek moraš stati pred kamere, nema ti pomoći kako god dobio ulogu.”

Razgovarali su i o Nininom partneru Filipu Šovagoviću, pa ju je tako Neven pitao postoji li između njih ljubomora ako jedan od njih snima scene sa suprotnim spolom. “Da je on bankovni činovnik bilo bi mi jasno, ali s obzirom da smo glumci to bi bilo stvarno ludo da postoji. Znaš što je priroda tog posla. Filip i ja smo uvijek u nekom ‘natjecanju’ pa se onda zezamo, ali ne u tom smislu da postoji stvarna ljubomora. Ne bi čovjek sa mnom prohodao da postoji,” kroz smijeh je odgovorila.