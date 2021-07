(VIDEO) JEDAN KRIVI KORAK: Princ Charles ugazio u kravlju balegu, pogledajte njegovu reakciju!

Princ Charles svojim simpatičnim gafovima često nasmijava britansku javnost, a najnoviji mu se dogodio u gradiću Harrogateu u Sjevernom Yorkshireu na manifestaciji Great Yorkshire Show .

Razgledavajući bikove, princ je, naime, stao u kravlju balegu. “Rekla sam mu da je to sreća, to uvijek kažemo”, rekla je kasnije medijima Anne Tully koja je na manifestaciji bila sutkinja.

Unfortunate moment Prince Charles steps in cow pat while observing cattle at the Great Yorkshire Show pic.twitter.com/dMIFTBmdMZ

— The Sun (@TheSun) July 15, 2021