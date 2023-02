(VIDEO) ‘JE*A BI TE NEŠTO’ Gledatelji zaokupljeni vrućom scenom iz bazena: ‘Bude tu svega, pogledi govore sve’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Hedviga i Zoran iz “Braka na prvu” kliknuli su na prvu, a da među njima itekako ‘frcaju iskre’ potvrđuje i snimka iz bazena.

“Dost dobar prizor”, komwntirala je Hedviga Zoranovg izgled dok ga je gledala s požudom. Zoran je prihvatio igru i kao pravi ‘macho’ muškarac počeo ju zavoditi.

“Opet me gledaš”, rekla je Hedviga, a on ju je upitao kako ju to gleda. “Na onaj svoj način”, pojasnila je.





“Hoćeš ti mene gledati sve ove dane ovako?” upitala je Hedviga Zorana dok joj se on polako približavao gledajući ju prodornim pogledom. “Ne znam, vidjet ćemo”, odgovorio je Zoran.

Ova scena neizmjerno je zabavila gledatelje. Video je u kratkom roku prikupio više od 360 lajkova, ali i brojne komentare zabavljenih gledatelja.

Dio gledateljica nije krio da im se Zoran sviđa, ali i da bi drugačije postupile na Hedviginom mjestu. “Ja zbilja ne kužim. Ok, suzdržana, al brate mili na ove provokacije s muške strane bi zaskočila i cmoknula i onda izašla iz bane.a pa nek si misli”, “Prezgodan je”, “Dobar je”, pisale su gledateljice.

“Trepni dvaput ako si otet”, poručio je šaljivo gledatelj Zoranu.

Primijetili su gledatelji i da se među parom stvorila dobra kemija. “Je*a bi te nešto”, “Joj, vidi mu pogleda, gleda ju kao torticu”, “Slatki su”, “Tako su sexy”, “Bude tu svega, pogledi govore sve”, komentirali su gledatelji.