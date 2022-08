(VIDEO) IZVEDBOM HIMNE IZMAMILA SUZE NA OČI: Barbara Suhodolčan zablistala u Kninu samo mjesec dana nakon rođenja sina

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Točno dvije godine nakon što je impresionirala Hrvatsku izvedbom himne, krapinska operna pjevačica Barbara Suhodolčan Vrbički ponovno je zablistala na svečanom obilježavanju 27. obljetnice VRO Oluja u Kninu.

Uz izravan prijenos na HRT-u, gledatelje i prisutne oduševila je pjevajući Lijepu našu, a svečana prilika koja se ne odbija za lijepu je sopranisticu značila i kratki prekid majčinskog dopusta.





Prije nešto više od mjesec dana, 30-godišnja Barbara je, naime, na svijet donijela svoje prvo dijete, sina Franka. Nedavno se udala za tri godine mlađeg kolegu glazbenika Antonija Vrbičkog, a nekoliko tjedana prije poroda za portal Zagorje.com priznala je da se veseli novom životnom poglavlju.

“Baš se veselim voditi svoju bebu na svoje koncerte i nastupe. Mislim da se sve može uz malu pomoć obitelji i prijatelja. Najbolje je da se navikne od malih nogu, s toliko muzičara u obitelji, ne može pobjeći od toga! Par mjeseci nakon što se rodi, čeka nas nekoliko poslovnih putovanja i nastupa u Europi i svijetu, pa se tome baš iznimno veselim”, priznala je Barbara.

View this post on Instagram A post shared by Barbara Suhodolčan Vrbički, soprano (@barbarasuhodolcan)









Široj javnosti postala je poznata 2020. godine, također pjevajući himnu na obilježavanju Oluje. “Kad sam stajala na tvrđavi, prožimalo me desetak različitih osjećaja, od ponosa i časti, do poštovanja i zahvalnosti prema hrvatskim braniteljima”, rekla je za Večernji list nakon emotivne izvedbe.

Barbara je odrasla u Krapini i bila je ambiciozno dijete – uz školu, pohašala je gimnastiku, mažoretkinje, glazbeniku školu, strane jezike , rukomet i ples. Obožava planinarenje, pse, shopping i učenje stranih jezika.







View this post on Instagram A post shared by Barbara Suhodolčan Vrbički, soprano (@barbarasuhodolcan)

Nakon što je diplomirala solo pjevanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, održala je niz solističkih koncerata po čitavom svijetu, a osim u klasičnoj glazbi, okušala se i u crossoveru – osim izvođenja hrvatske himne, tu je i naoko neobična suradnja s Edom Maajkom i Krešimirom Mikićem.

“Nazvao me Stanislav Kovačić, genijalan čovjek, i rekao, ‘Bok, ja sam Stanko, violončelist, trebao bih jednu opernu pjevačicu za svoj punk-rock album, preporučili su mi tebe, kaj kažeš?’. Naravno da sam pristala, uvijek ću pristati na inovativne, kreativne projekte. Na kraju je to ispala jedna izuzetna priča s famoznom premijerom. Ideja da me spuštaju na špagi sa stropa kazališta dok ja pjevam mi je odmah na prvu bila, da, naravno, to sam čekala cijeli život, haha”, ispričala je Barbara.