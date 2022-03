(VIDEO) ‘IZLETJET ĆETE VANI, SRAM VAS BILO!’ Supruga Željka Joksimovića se žestoko posvađala s gostom u eteru i izbacila ga iz emisije

Autor: Š. P.

U programu srpske televizije K1 dogodio se incident – opušteni ritam jutarnje emisije “Uranak” naglo je prestao kad su se voditeljica Jovana Joksimović i vođa Pokreta Oslobođenje Mlađan Đorđević žestoko posvađali u emisiji.

Nakon što je potonji ustvrdio da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izdajnik, Jovana Joksimović, inače supruga poznatog glazbenika Željka Joksimovića, mu je odgovorila: “Nije u redu da pričate o ljudima koji nisu ovdje”.

“On je čovjek u frižideru, on je u čaši, on je u svemu što mi živimo”, rekao je Đorđević. “Možda kod vas, kod mene sigurno ne”, uzvratila je Jovana. “Kako kod vas nije? Nije u ovoj televiziji?”, upitao ju je Đorđević.

Svaka srecna porodica nalik je jedna na drugu svaka nesrecna nesrecna je na svoj nacin, pa tako i nas Narodni front. pic.twitter.com/IwCvIaoatQ — Platipus Griša 8 (@kazi_tibi) March 15, 2022

“Što znači ‘nije u ovoj televiziji’? On je predsjednik države”, odgovorila mu je Jovana, a Đorđević je tad postavio pitanje koje je dodatno uzrujalo voditeljicu: “Znate li čija je ovo televizija?” a onda je dodao da je Jovana “u sustavu koji uništava Srbiju”.

“Izletjet ćete vani, sram vas bilo”, uzrujala se Jovana, a Đorđević je na to rekao: “Ja imam pravo ovdje da kažem što hoću, vi ste medij koji ograničavate meni da govorim”.

Jovana Joksimović je tada eksplodirala: “Jeste dobili priliku da razgovarate na neku temu… Ja vam kažem što je tema, da ste imalo pristojni, znali biste da kada vas netko pozove na neku temu, na tu temu pristanete razgovarati i razgovarate. Kažem vam, ne možete pričati ni o kome da je izdajnik”.

“Ma kome vi to kažete?”, upitao je Đorđević. “Vama kažem. Kraj priče. To vam kažem. U mojoj emisiji ne možete”, odlučna je bila voditeljica, no Đorđević se nije dao. “Šta ste vi?”, upitao ju je. “Šta sam ja? Urednik emisije”, objasnila mu je Jovana i zatražila režiju da pusti reklame.

Podsjetimo, 40-godišnja Jovana je krajem 2020. godine dobila otkaz na Prvoj TV, na kojoj je dotad vodila jutarnji program. “Mogao je vlasnik televizije najmirnije nam kazati ono što tjednima već priča po gradu – da smo mu nas dvoje, jednostavno, preskupi. Taj argument bismo bez riječi prihvatili, ljudski bismo se s njim pozdravili i mirno otišli. Njegova je televizija, ima prava rezati troškove, baš kao što ima pravo odreći se emisija za koje smatra da su mu nepotrebne. Ono što nema prava, i oko čega se jesmo s njim sukobili, jest da emisije koje su nečiji autorski projekt – a Jutro s Jovanom i Srđanom jest baš to, naš autorski projekt – on uređuje, određuje tko će ih voditi i miješa se, samim tim u njihov sadržaj. Zakon mu to ne dozvoljava, baš kao ni autori koji iole drže do osobnog integriteta”, napisala je tada Jovana.

Nakon toga, zaposlila se na K1 televiziji koju je osnovala zajedno sa suprugom, Željkom Joksimovićem. Par je navodno postao manjinski vlasnik Tanjuga, srpske novinske agencije koja postoji gotovo 80 godina.