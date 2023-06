(VIDEO) Izgubili okladu! Hrvat natjerao Amerikance da vode emisiju u našim dresovima

Producent američke TV kuće CBS, Pete Radovich, nedavno je osmislio zanimljivu okladu.

Naime, voditelji Susannah Collins, Nico Cantor, Charlie Davies i Alexis Guerreros morali su prognozirati što će se dogoditi u finalu Lige prvaka u Istanbulu u kojem je Manchester City s 1:0 srušio Inter i osvojio prvi naslov prvaka Europe u klupskoj povijesti. Kao rezultat izgubljene oklade, voditelji su emisiju morali voditi u hrvatskim dresovima.

The house always wins!





And it’s time for @susannahcollins, @Nicocantor1, @CharlieDavies9, and @NotAlexis to pay their bets @HNS_CFF. 😂 🇭🇷 pic.twitter.com/OGzmyfoT1s

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) June 16, 2023