(VIDEO) Dua Lipa u halterima održala strastveni govor, stigao joj odgovor iz britanske vlade!

Na sinoć održanoj dodjeli britanskih glazbenih nagrada najviše kipića, njih dva, osvojila je Dua Lipa, a svoj je pobjednički govor iskoristila kako bi ukazala na jedan od gorućih problema u tamošnjem javnom životu – plaće zdravstvenih djelatnika.

“Jako im je lijepo zapljeskati, ali moramo ih platiti. Mislim da bismo trebali jako, jako zapljeskati i poslati Borisu (premijeru, op. a.) poruku da podržavamo poštenu povišicu za naše zdravstvene djelatnike”, rekla je Dua nakon što je osvojila nagradu za najbolju britansku pjevačicu.

Idućeg jutra, stigao joj je odgovor u emisiji “BBC Breakfast”, i to od državnog tajnika za okoliš, Georgea Eusticea. Nakon što su ga voditelji upitali za komentar na govor pjevačice, odgovorio je: “Bit će povišice, najavili smo”.

“Važno je naglasiti da smo u posljednjim godinama već povećali neke plaće, posebice medicinskim sestrama i slabije plaćenim djelatnicima. Ne možemo uvijek ići onoliko daleko koliko biste željeli”, rekao je Eustice.

Singer Dua Lipa called for a pay rise for NHS workers in England when she appeared at the Brit Awards last night.

The Environment Secretary, George Eustice, was asked on #BBCBreakfast to give his reaction https://t.co/OrimDfyYzd pic.twitter.com/nk5WH5rXof

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) May 12, 2021