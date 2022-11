(VIDEO) ‘DOBRA VEČER SRBIJO!’ Nakon što su provocirali iz Katra, Srbi opet postali glavna tema: Svi se sprdaju zbog srpske emisije i javljanja iz Dohe

Autor: N.K

Srpska reprezentacija jučer je odigrala svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u Katru, a njihova momčad punila je medijske stupce osobito nakon provokacije iz svlačionice vezane uz Kosovo.

Srpska televizija RTS tim je povodom pripremila specijalnu emisiju, koja je zbog jedne neobične scene postala viralni hit na Twitteru.

Naime, reporter Dušan Albijanić javio se iz Dohe kako bi kolege voditelje i gledatelje izvijestio o atmosferi i događanjima u Kataru, a u jednom se trenutku njegov hologram iznenada pojavio u studiju, zbog čega je izgledalo kao da se “teleportirao”.





Prizor je brzo postao predmet sprdnji na društvenim mrežama. “Ipak ne plaćamo džabe pretplatu”, našalio se jedan komentator. “Dušan Aladinović”, napisao je jedan komentator aludirajući na duha iz boce Aladina. “Dušan to Režija… beam me up, Radoslave”, nizale su se šale.

“Star Trek na aparatima”, ” Duh iz lampe je mala beba za nas”, “Ima se, može se”, komentirali su jedni, a neki su pak bili iznervirani prekidanjem signala.

“A lag u prijenosu je bruka, kao da je Doha na Jupiteru”, napisao je jedna komentator.