(VIDEO) ‘DJEVOJKA S KRILIMA’ PODIJELILA TWITTER! Reakcije potpuno neočekivane: Pred porod i bez ruku oprala suđe pa je iskritizirali

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Da društvene mreže znaju biti mjesto gdje sloboda govora vrlo lako prijeđe u govor mržnje i zlobu, jasno pokazuje aktualan slučaj, koji je podijelio korisnike Twittera u našoj regiji. Nastala rasprava potaknuta je snimkom Dejane Bačko, 28-godišnje Novosađanke poznate pod nadimkom Djevojka s krilima.

Dejana je talentirana slikarica i svjetska prvakinja u parataekwondou, unatoč tomu što je rođena bez ruku. Ona je odlučila rušiti predrasude i pomicati svoje granice te svijetu postati poznata po onome što ima i što može, a tomu joj uvelike pomažu i društvene mreže, na kojima je vrlo aktivna, zajedno sa svojim partnerom Markom Nežićem. U rujnu je par otkrio da će postati roditelji, a od toga trenutka im komentari podrške posebno pristižu.



Ipak, u moru pozitivnih komentara, ovih se dana našlo onih koji dijele sasvim suprotno mišljenje o Dejani te činjenici da će postati majka. Naime, lavinu komentara potaknula je jedna korisnika Twittera koja je podijelila Dejaninu snimku, oduševljena njezinom energijom i voljom.

“Toliko se divim ovoj djevojci i toliko nas sve treba biti sramota kad god kažemo da nam se nešto ne da napraviti”, napisala je korisnica Twittera uz snimku na kojoj Dejana nogama pere suđe. Vjerojatno nije ni slutila kakve će komentare time potaknuti.

Toliko se divim ovoj devojci i toliko sve treba da nas bude sramota kad god kazemo da nas nesto mrzi da uradimo. pic.twitter.com/pLNe8lNULI





— Djina Lolobridjida (@majolliinna) February 19, 2023

“Evo meni se ne da uključiti perilicu danas. I nije me uopće sramota”, “Meni je njen zaručnik pravi psiho”, “Znaš kad bih popio nešto, a da mi je nogama oprala”, “Normalno da mi se ne pere suđe kad postoji mašina koja to lagano odradi za mene”, “Ovo radi samo za TikTok, ima dolje perilicu suđa”, “Pa strašno je što ovo radi sa stomakom do zuba. Svakako je za divljenje njena sposobnost da sve radi bez obzira na invalidnost, ali je li zaista potreba da se u poodmakloj trudnoći penje na radni element i sa podignutim nogama pere suđe”, neki su od komentara.









Prema komentarima korisnice koja je podijelila ovu snimku, očito je bilo i onih komentatora koji u pitanje dovode njezino majčinstvo, tvrdeći da će se dijete morati brinuti o njoj. Neki takvi komentari su uklonjeni, dok je ostao onaj u kojemu stoji: “Dijete treba imati svoj život, a ne da ga roditelji vežu za sebe.”

Naravno, mnogi su stali na stranu ove hrabre djevojke, koja na Instagramu ima više od 85 tisuća pratitelja. Dejanu i Marka na zajedničkom TikTok profilu prati 125 tisuća korisnika, a posljednjom objavom, koju su objavili prije dva dana, najavili su da je termin poroda upravo danas.