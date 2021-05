(VIDEO) DEBAKL NA KLADIONICAMA: Nismo favoriti Eurosonga, ali Albina je nesumnjivo osvojila Rotterdam!

Autor: Š. P.

Sve su oči uprte u Rotterdam – idućeg tjedna tamo je, nakon cjelogodišnjih priprema, na redu 65. Izbor za pjesmu Eurovizije. Kao u neka zlatna vremena, svaki korak naše predstavnice opet se prati s posebnim zanimanjem – Albina se izborila za interes eurovizijskih medija i ljubitelja tog festivala, a za to je trebalo odraditi niz intervjua, snimanja i druženja.

I dok mediji hvale njezin engleski jezik i odlično snalaženje s novinarima, ona se, pak, hvali zasluženim slobodnim danom. “Tick-Tock – ovaj put koristim ‘free day’ za valjanje po krevetu. Ne znam je li do madraca, do mog osjećaja ispunjenosti ili pak nečeg trećeg, ali spavam kao beba”, napisala je Albina u svom eurovizijskom dnevniku kojeg svakodnevno objavljuje Eurosong.hr.

Pogledajte Albinin video dnevnik!

“Odradili smo i jedan, rekla bih, emotivan i ohrabrujući sastanak unutar delegacije, nakon kojeg sam zapravo osvijestila sebi koliko kvalitetnih ljudi me okružuje, koliko im je stalo do mene i koliko riječi hvale zaslužuju. Posebno me raznježila naša ‘the boss’ Uršula Tolj koja je toliko fokusirana, ambiciozna i zaštitnički postavljena prema cijelom timu”, otkrila je Albina, koja će s pjesmom “Tick-Tock” nastupiti u prvoj polufinalnoj večeri u utorak, 18. svibnja.

Iako u hrvatskoj delegaciji očito vlada dobro raspoloženje, na kladionicama nismo toliko zapaženi i trenutno smo na 16., odnosno 17. mjestu. Najveći favorit trenutno je Francuska, a slijede je Italija, Malta i Island.