(VIDEO) DANAS JE SVADBENI KLASIK, ALI TADA… Jasna Zlokić otkrila kojoj je pjesmi trebalo 30 godina da se probije i postane evergreen!

Autor: Š. P.

Nepredvidiv je estradni posao – publika svojim ukusom i ritmom bira koje će pjesme postati hitovi i ponekad je teško “izračunati” kad je pravo vrijeme za koju pjesmu. Potvrđuje to i iskustvo Jasne Zlokić, poznate glazbenice koja je u sklopu gostovanja u “Jutrogramu” na Z1 televiziji progovorila o svojim velikim hitovima.

Odgovarajući na pitanje koja ju je njezina pjesma najviše iznenadila u karijeri, Jasna se prisjetila klasika “Ja sam ti jedini drug”, danas jedne od najizvođenijih pjesama kad su u pitanju prvi ples, govor kumova i drugi važni trenuci na svadbama.

Pjesmi je, kaže Jasna Zlokić, zapravo trebalo nekoliko desetljeća da se “probije” i dobije zasluženi status.

“Godine 1987. sam snimila ‘Ja sam ti jedini drug’ i ona je nakon toliko godina, prije pet, šest, sedam godina napravila bum. Od nje nisam očekivala da će se to dogoditi, da će postati hit na neki način, jer tad se vrtjela jedno vrijeme kao i sve pjesme, ali nije napravila to što je napravila sad. Došlo je njeno vrijeme i to me iznenadilo”, ispričala je Jasna Zlokić.

“To je lijepa pjesma, ima lijepu poruku, ali u vrijeme kad je trebala egzistirati, preskočilo ju je. Sad ju je dotaklo!”, zaključila je.

Samo jedna u nizu Rajkovih uspješnica

Tekst za pjesmu napisao je Stevo Cvikić, a glazba je djelo Rajka Dujmića, kojeg Jasna zove i svojim najdražim autorom. U bogatoj karijeri surađivala je, naime, s mnogima i najvećima, ali suradnja s prerano preminulim Rajkom bila je, kaže, ona za pamćenje.

“Surađivali smo jako puno i jako uspješno i meni po guštu, baš mi je bio po mjeri. Mi smo jedan drugoga osjećali i tako mi je krivo što nije potrajalo, napravili bismo puno toga, ali eto…”, priznala je glazbenica.