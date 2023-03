(VIDEO) ‘DA SAM BAR TAJ KIP!’ Hvatanje za si*e nije sve što ljudi rade s kipovima: Obdarenom ratniku nije lako kad nema nikog u blizini

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Nakon što je putopisac Boris Veličan u HRT-ovoj emisiji “Turistički vodič” uhvatio za grudi kip Marije Jurić Zagorke, u hrvatskoj je javnosti nastala rasprava o tome koliko je uopće moralno i je li takvom sadržaju mjesto na udarnom terminu nacionalne televizije. Pokrenule su je novinarka Maja Sever i aktivistice iz Centra za ženske studije zatraživši da se sadržaj ukloni jer vrijeđa lik i djelo književnice, novinarke i borkinje za ljudska i ženska prava.

Zbog takvih smo reakcija kontaktirali Veličana, koji je u emisiji napomenuo da turisti u Veroni imaju običaj zaželjeti želju držeći dojku Julijina kipa. “Razumijem da je 21. stoljeće i da je sve politički nekorektno i da čovjek može usrećiti sve oko sebe jedino ako prodaje sladoled”, kazao nam je.

Reakcije gledatelja bile su također podijeljene – na društvenim mrežama naišli smo i na one zgrožene, ali i one koji su bili oduševljeni sadržajem prve epizode nove emisije. No, bili u jednom ili drugom timu te stvorili ovakvo ili onakvo mišljenje o dodirivanju kipova, vjerujte, ono što je kip Marije Jurić Zagorke prošao ili će tek proći, nije ni blizu onoga što prolazi jedan drugi kip, i to muškarca.





Naime, društvenim mrežama se dijeli snimka naziva “Kip se*sa”, a njezin sadržaj, koji možete pogledati ovdje, urnebesno je smiješan ili uvredljiv, ovisno o očima promatrača. Glavne zvijezde su tri djevojke koje razgledavaju, prema komentarima, filipinsku umjetnost, a posebnu im je pozornost uzeo kip ratnika s kopljem i štitom.

Točnije, pozornost im je uzela njegova obdarenost, koja ih je odmah potaknula na nestašluk. Djevojke su se prilično zaigrale i to na različite načine, što ih je pošteno i nasmijalo. Ipak, svi komentari i nisu bili baš u tom tonu.

“Muškarac to nikad ne bi napravio ženskom kipu, to je razlika između žene i muškarca”, “Da je ovo muškarac napravio, odmah bi bio uhićen i svi bi komentirali da je zlostavljač”, “Novije generacije su sve gore i gore”, pišu jedni, dok drugi nastavljaju u šaljivom tonu.

“Legenda kaže da ljudi ovdje dolaze svake noći kad nikoga nema u blizini”, “Bilo bi još smiješnije da se policija pojavila niotkuda”, “Ovo su talentirani ljudi, trebamo ih više ovakvih, presmiješno”, “Da sam bar taj kip”, komentari su onih koji u ovome ne vide ništa sporno.