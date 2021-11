(VIDEO) ‘CURA JE LIČKA ZVIJER!’ Siena zapanjila svojim nastupom: ‘Koliko je to volje i treninga svaka čast!’

Autor: T. Š.

Putovala je 33 sata kako bi sudjelovala u hrvatskom Supertalentu. Ona je 18-godišnja Siena Uremović, talentirana plesačica talentirana plesačica i vlasnica kolekcije od oko 500 tijara koje je osvojila na izborima ljepote.

Njeni baka i djed po ocu su Hrvati iz Gospića, dok je otac rođen u Australiji, tradicionalno odgojen i govori hrvatski, te je i Sienu naučio nekoliko riječi materinjeg jezika.

S 11 godina je prestala ići u školu jer je bila zauzeta glumom i modelingom pa se školovala kod kuće. Jako voli ples koji trenira od 14. godine. Kad je imala 15 godina ozlijedila je kralježnicu i doktori su joj rekli kako će morati ponovno učiti hodati te da nikada više neće moći plesati. No, ona to nije htjela prihvatiti, a zahvaljujući svojoj upornosti došla je do toga da danas nema posljedica od ozlijede, a svoje umijeće je došla pokazati i na Supertalentu.

Siena je izvela zahtjevnu koreografiju koja je svoj vrhunac dosegla nakon što je zavezala povez oko očiju s kojim je plesala do kraja točke.

“Prava si hrvatska plesačka zvijer! Ovo je moja peta sezona kao članice žirija u Supertalentu, nikad nismo imali nekoga na ovako visokoj razini plesne tehnike”, rekla je Martina. “Nikad nisam vidio ništa nalik ovome, nevjerojatno! Snaga i kontrola koje imaš, a tu si i lik i priča koje glumiš, nevjerojatno. Nešto najbolje što sam ikad vidio”, dodao je Janko.

“Komentar moram započeti s čudnom izjavom. Za ovu izvedbu si zaslužila dobiti platinasti gumb, a platina je još bolja od zlata. Jako si posebna”, rekao je Davor.

Mnogi gledatelji odmah su ju na društvenim mrežama stali hvaliti. Pišu joj da je prava ‘lička zvijer’.