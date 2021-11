(VIDEO) Biden pomilovao Peanut Butter i Jelly, dvije purice od oko 46 milijuna koje su imale sreće

Autor: T. Š.

Američki predsjednik Joe Biden pomilovao je u petak dvije purice u Bijeloj kući povodom Dana zahvalnosti. Time je nastavio nekoliko desetljeća dugu tradiciju.

Prije ceremonije kod američkog predsjednika, purice iz Indiane, Peanut Butter (Maslac od kikirikija) i Jelly (Pekmez), uživale su u izležavanju na luksuznim hotelskim krevetima, što je Bijela kuća u četvrtak pokazala objavom videosnimke.

🦃 In honor of the upcoming Thanksgiving holiday, President Biden pardoned Peanut Butter and Jelly in his first presidential turkey pardon pic.twitter.com/P8nKI8P8zr — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) November 19, 2021

Harry Truman je 1947. bio prvi predsjednik koji je za poklon dobio puricu od američkih farmera, a potom se ta tradicija nastavila. Predsjednik John Kennedy 1963. je odlučio vratiti puricu na farmu s koje je došla. George Bush stariji bio je prvi američki čelnik koji je službeno pomilovao puricu, 1989. u Bijeloj kući.

The National Turkey Federation introduced the two turkeys eligible to be pardoned by President Joe Biden on Thursday in Washington, DC. The male turkeys, named Peanut Butter and Jelly, each weigh about 40 pounds. pic.twitter.com/HHNFzbgwVr — CBS News (@CBSNews) November 19, 2021







Peanut Butter i Jelly vratit će se u Indianu, gdje će provesti ostatak svog života.

Prema pisanju magazina Time, oko 46 milijuna purica tradicionalno se pojede na Dan zahvalnosti u SAD-u.