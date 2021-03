(VIDEO) Beyonce je jučer na Grammyju doživjela potpuni šok, a njena reakcija postala je viralni hit!

Pjevačica Beyonce do jučer je imala poprilično velik broj Grammyja koje je osvojial kroz godine, no jučer je za nju, ali i cijelu glazbenu industriju bio i povijesni dan.

Naime, pjevačica je najprije dobila Grammyja najbolju rap pjesmu s Megan Thee Stallion, a voditelj Trevor Noah podijelio je zanimljivu informaciju.

“Želimo da svi znaju da se upravo dogodilo nešto povijesno na Grammyjima. S ovom nagradom je Beyonce dostigla rekord izvođačice s najviše osvojenih Grammyja u povijesti te općenito pjevača, bilo muškog ili ženskog, s najviše osvojenih Grammyja”.

👏 @Beyonce is now tied for an all-time record for the MOST #GRAMMYS at 27 trophies! 👏 pic.twitter.com/LBDhzbnlMv









