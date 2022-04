(VIDEO) ANGELINA JOLIE STIGLA U UKRAJINU: Iznenadila je sve u kvartovskom kafiću!

U jednom kafiću u gradu Lavovu na zapadu Ukrajine viđena je, a potom, naravno, i snimljena slavna holivudska glumica Angelina Jolie.

Snimka na kojoj pozdravlja ljude u kafiću u rekordnom se roku proširila društvenim mrežama. Jolie je, inače, posebna izaslanica UNHCR-a, a već mjesecima javno ukazuje na humanitarnu tragediju koja se odvija uslijed ruske invazije.

⚡️ Actress and filmmaker Angelina Jolie was spotted at a cafe in western Ukrainian city of Lviv on April 30.

Jolie is a special envoy for the United Nations High Commissioner for Refugees.

Video: Maya Pidhoretska via Facebook. pic.twitter.com/CBtR4HBMNR

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 30, 2022