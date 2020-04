(VIDEO) Alan Hržica domaćin hvalevrijednog projekta #Odsobedosobe. Poslušajte tri predivne izvedbe!

Autor: Dnevno

Pjevač duhovne glazbe, Alan Hržica, bio je današnji domaći Večernjakovog projetka #OdSobeDoSobe.

Možete polušati čak tri pjesme u Hržicinoj izvedbi – Golgota, Cijeno neprocjenjiva i Ispred bijele hostije.

Unison – Hrvatski glazbeni savez i Večernji List odlučili su u ovakvim vremenima ujediniti sve glazbenike u projektu pod nazivom #Odsobedosobe.

S obzirom na trenutnu situaciju koja onemogućava hrvatskim glazbenicima, autorima i izvođačima da rade svoj posao, Unison i Večernji Listpozvali su njih da iz svoje sobe, situaciji u inat, snime video izvedbe svojih pjesama. Pojedini kolege glazbenici već su samoinicijativno počeli svirati i pjevati iz svojih domova i objavljivati glazbene snimke na društvenim mrežama, ideja je uključiti još više glazbenika i njihovih pjesama na jednom mjestu. Kada sve ovo prođe, ostat će nam svima lijepa arhiva “sobnih” izvedbi spojenih u jedan zajednički projekt – #Odsobedosobe.

Unison će sve video izvedbe iz sobe obraditi, masterirati i distribuirati svojim partnerima. Večernji List će tri puta tjedno, počevši od danas 23. ožujka u 18h objavljivati po jednu video izvedbu s YouTube kanala Unisona. Partner je i HRT koji će također u emisiji POPROCK.HR emitirati tri puta tjedno jednu od izvedbi te CMC televizija na kojoj ćete također moći vidjeti i čuti hrvatske glazbenike iz njihovih soba, a u sklopu projekta #Odsobedosobe.

”Pozivamo i sve hrvatske glazbenike, autore, izvođače i producente da nam svoje snimke pošalju na mail [email protected] Poželjno je snimiti 3 glazbena broja do 15 minuta ili obraćanje fanovima s porukama za #ostanidoma i s upoznavanjem s kreativnim procesom stvaranja od kuća uz poruku svim gledateljima, kamerom, fotoaparatom ili mobitelom. Preporučuje se da se glazbenici snime tako da mobitel postave vodoravno, u prostoriji u kojoj nema pozadinske buke. Ako se koristi mobitel, sa stražnjom kamerom istoga, a ako se koriste kamera ili fotoaparat da se namjeste postavke na 25 fpsa (frame per second). Nakon toga, njihova snimka će se obraditi, staviti u format te distribuirati na već navedene kanale.

Glazba je uvijek bila najveća snaga i pokretač. Upravo ovim zajedništvom svih hrvatskih glazbenika želimo dati dodatnu snagu ljudima. Glazbom širimo pozitivu, i to #Odsobedosobe”, navode iz Večernjeg lista.