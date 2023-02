(VIDEO) ‘AJTE VI LIJEPO DOMA, JOŠKO!’ Kotiga kiksao pa se ‘obrušio’ na voditelja: ‘Upakirajte to svoje odijelo i kući!’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Današnja epizoda popularnog kviza “Potjera” bila je uspješna za Aleksandra, Ivanu i Filipa, natjecatelje koji su prošli u završni dio natjecanja. Osvojili su iznos od 16,500 eura, a u tome im je “pomogao” lovac Dean Kotiga.

U svoje dvije minute ekipa je ponudila devet točnih odgovora, što je za Deana značilo da ih mora ponuditi dvanaest. Već početkom druge minute ekipa se počela sve više nadati pobjedi, bez obzira na ne baš uspješan rezultat.

Naime, Dean je imao nekoliko grešaka, a nakon što je dao pogrešan odgovor na pitanje o tome koja je glumica junakinja biografije “Blonde”, ostalo mu je još 23 sekunde do kraja.

Voditelj Joško tada je postavio pitanje “Po kojoj su pustinji nazvani jezici kanuri, kanembu, tega i zaghawa?”, a reakcija lovca Kotige nasmijala je sve u studiju i pred malim ekranima. “Ma ajte vi lijepo… Ajte vi lijepo doma, Joško! Jeste čuli? Upakirajte to svoje odijelo i ajte kući. Ćete vi tu meni ‘zaguri, zagava’… Kakve su to riječi uopće? Koristite hrvatske riječi” govorio je Kotiga sve do isteka vremena.

Dean je očito shvatio da nema nikakve šanse uhvatiti natjecatelje jer mu je nedostajalo još osam točnih odgovora. Omiljeni kviz još jednom je završio u duhovitom tonu, a natjecatelji su odnijeli kući itekako dobar iznos – svakome po 5500 eura.