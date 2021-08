(VIDEO) 13 GODINA OD SMRTI ‘KRALJA FUNKA’, NA NJEGOV ROĐENDAN, IZAŠLA NOVA PJESMA: ‘Objaviti duet s Dinom nakon toliko vremena toliko je nevjerojatno da mi se čini kao san!’

Autor: L.B.

Da je živ, danas bi Dino Dvornik slavio svoj 57. rođendan.

Neprežaljeni ‘kralj funka’ iza sebe je ostavio bogat glazbeni opus, a njegov jedinstveni glazbeni stil i ekspresivnost njegove pjesme učinio je bezvremenskima. Osim toga, iza sebe je ostavio i hrpu neobjavljenog i nedovršenog materijala, a jednu od nikad objavljenih Dinovih pjesama, ‘Na Karibe’, sačuvao je i dovršio njegov producent Srđan Sekulović Skansi, koji je napravio glazbu i aranžman, dok je stihove napisala Alka Vuica.

“Imao sam taj demo, ‘Na Karibe’, koji je bio u dosta lošem stanju, bila je to na brzinu sklepana ideja u nekom trenutku kakvog smo znali imati Dino i ja. Dugo je stvar stajala sa strane, a onda sam malo po malo, restaurirao fragmente kao arheolog s djetlićem i kistom te nakon mukotrpnog rada, dobio nadu da možda nešto bude. I gle slučajnosti, par dana nakon toga sam, družeći se s Alkom, skužio da obožava Jamajku i tamo često ide. Plus, ona i Dino su bili baš dobri frendovi, čak joj je Dino radio na nekim njezinim pjesmama kao producent. Odmah sam ponudio Alki da završi tekst i gostuje kao vokal što je ona oduševljeno prihvatila…i eto, još par godina poslije, konačno smo završili i smiksali Karibe”, otkrio je Srđan Sekulović Skansi za Dnevnik.

‘Na Karibe’

Alka je, pak, rekla kako joj je nit vodilja u pisanju pjesme bio refren ‘Na Karibe’, koji je smislio Skansi.

“Onda sam ja inspirirana refrenom i svojom ljubavi prema Jamajci napisala ostatak pjesme. Skansi je htio da je otpjevam dubokim glasom, u stilu Grace Jones i tako je dobila svoj oblik”, poručila je Alka o pjesmi ‘Na Karibe’ koju su odlučili objaviti na njegov 57. rođendan te brojnim fanovima omogućiti da nakon 13 godina ponovo čuju glas Dine Dvornika u novoj-staroj pjesmi, za koju vjeruje da će se ljudima svidjeti, a sigurna je i da bi se i Dini svidjela:

“O tome smo stalno i razmišljali jer nam je to i najvažnije. Ali, poznavajući Dinu, mislim da bi mu se krajnji rezultat svidio. A ako ga je netko dobro poznavao u glazbenom smjeru, onda je to sigurno Skansi koji je s njim do kraja surađivao.”

Iako je Alka s Dinom surađivala mnogo puta, ovo je, kaže, posebna odgovornost i nešto potpuno drugačije:

“Objaviti duet s Dinom nakon 13 godina je na neki način uzbudljivo, a opet i toliko nevjerojatno da mi se čini kao san.”, rekla je Alka, a fotografije Dine Dvornika korištene u spotu potpisuje Stephan Lupino.









Novu pjesmu Dine Dvornika poslušajte ispod.

Torcidin mural izgleda drugačije

Od neprežaljenog Dina Dvornika, ali i njegovog oca Borisa Dvornika, Torcida se još 2008. godine oprostila prigodnim muralom, koji sada ima i novi detalj. Naime, bršljan koji raste iznad murala narastao je toliko da je ‘kralj funka’ dobio novu frizuru.

“Nema više Borisa, nema više Dina. Povuklo se more, raspukla se stina. Puno manja sad se čini splitska bina” stihovi su koji od 2008. godine stoje ispisani na zidu u kvartu Mertojak, a sa strane se nalaze likovi oca i sina koji su preminuli iste godine u razmaku od samo pet mjeseci.