Victoria i Rade obmanjuju javnost scenama, gledatelji: ‘Mentalni sklop Balkana na jednom mjestu’

Autor: I.D.

Otkako je završio RTL-ov show Ljubav je na selu, Victoria i Radoslav ne prestaju s izjavama o velikoj ljubavi koja se rodila između njih. “Hvala vam svima”, napisala je Victoria Memić na društvenim mrežama. Kandidatkinja showa otkrila je da je vratila Radoslavu prsten nakon zaruka kojima se nitko nije nadao, ali onda se ipak predomislila. “Ili možda i nisam vratila prsten”, napisala je samozatajna Victorija na TikToku i tako je ponovno dobile reakcije od Hrvata.

Kratki video objavila je uz pjesmu Dragane Mirković koja će 2024. zapjevati u zagrebačkoj Areni. “Najbolji par u ovom gradu, mi smo glavna tema”, riječi su pjesme ‘On i ona’ kojima je Victoria poslala poruku svojim znatiželjnim pratiteljima. Kasnije je objavila video u vjenčanici i napisala je “vrijeme je”. Koliko će ovaj dvojac obmanjivati javnost, još nije poznato.

‘Mnogi krivo izgovaraju moje ime’

Podsjetimo, kandidatkinju je farmer Radoslav zaprosio pred svima u finalnoj epizodi. Kolege iz showa rekli su kako se radi o ‘lažnim zarukama’ i da je to sve gluma, a Victoria je objasnila kako oni koji je ne znaju ne mogu biti mjerodavni. “Za mene je show završio. Mnogi krivo izgovaraju moje ime, a ja se zovem pobjeda (Victoria). Ja sam ovu igru odigrala, nisam se bez veze pojavila u vjenčanici, a završilo je da me se prosi”, otkrila je za RTL.

“Svojom pojavom pokazala sam koliko je ljudi neuko, zavidno i zlobno, a prava ljubav kad se dogodi, ne bira ni vrijeme ni mjesto ni godine ni oblik. Oni koji me ne poznaju ne mogu biti mjerodavni, ne zamaram se o nagađanjima o mom životu. Imam oko sebe mali, ali iskren krug ljudi. Obitelj mi je na prvom mjestu koja me podržava u svemu. To je sve što ću za sada reći”, rekla je.

“Sretno vam bilo nek se ljudi vole”, “Za ne povjerovati, ali svašta se desi živom čovjeku”, “Mentalni sklop Balkana na jednom mjestu”, “Ona mu može biti unuka, užas”, “Zašto toliko zlobnika? Ako je ljubav, želim svu sreću”, “Pašu si, nemaš što”, “Super oni su meni baš na istom stupnju inteligencije, ono baš su se našli”, pisali su gledatelji.