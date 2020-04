VIBER UVODI NOVOST! Poruke s rokom trajanja dolaze u klasični chat

Autor: Dnevno

Rakuten Viber, jedna od vodećih svjetskih aplikacija za jednostavnu i besplatnu komunikaciju, najavila je nadogradnju svih oblika chata porukama s rokom trajanja.

Poruke sa zadanim odbrojavanjem vremena do automatskog brisanja dosada su bile dostupne samo u “tajnom chatu”, no uskoro će postati dio regularnog chata i moći će se koristiti za slanje teksta, fotografija, videa ili bilo koje vrste datoteka. Postavka vremena do “samouništenja” kretat će se od nekoliko sekundi, minuta ili sati, sve do nekoliko dana.

Automatsko odbrojavanje do brisanja sadržaja započinje točno u trenutku kada osoba s druge strane otvori i pogleda primljenu poruku. Uvođenje poruka s rokom trajanja u svaki 1-na-1 chat Viber dodatno pozicionira kao najsigurniju svjetsku messaging aplikaciju.

Za kreiranje poruke s rokom trajanja korisnik treba: Kliknuti na ikonicu sata pri dnu chata i odabrati vremenski period trajanja poruke.

Upisati tekst ili odabrati fotografiju/video/datoteku i poslati poruku.

Viber je kroz godine dokazao posvećenost privatnosti svojih korisnika. U cijelom nizu inovacija u industriji messaging aplikacija, Viber je brisanje poruke kao funkcionalnost za sve chatove uveo još 2015. godine, automatsku obostranu enkripciju 2016., a skrivene i tajne chatove 2017. godine.

Kako bi još jednom dokazao namjeru da komunikaciju za svoje korisnike zadrži privatnom i sigurnom, Viber najavljuje nadogradnju regularnog chata porukama s rokom trajanja.

“S ponosom najavljujemo dodavanje funkcionalnosti “poruke s rokom trajanja” u sve 1-na-1 chatove. Otkad ih je Viber 2017. predstavio kao dio “tajnog chata”, s vremenom smo zaključili da bi se takvo osiguravanje povjerljivosti, kao i obavijest o tome da je primatelj napravio screenshot ekrana, trebalo koristiti i kod klasičnog chata. Ovo je samo još jedan korak na putu prema našoj želji da postanemo najsigurnija messaging platforma na svijetu”, izjavio je Ofir Eyal, operativni direktor Vibera.