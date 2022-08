‘VI STE MOJ SVIJET’ Preminula voditeljica suprugu i djeci ostavila oproštajno pismo, napisane riječi paraju srce: ‘Nemojte čekati mirovinu da istražujete svijet i vjenčajte se isključivo iz ljubavi’

BBC-jeva voditeljica, Deborah James, koja je u lipnju ove godine preminula od raka, napisala je oproštajno pismo svom suprugu i djeci. U britanskim tabloidnim novinama The Sun objavljen je dio njezina pisma, dok se ostatak može pročitat u Deborahinoj knjizi ‘How To Live When You Could Be Dead’.

‘Trenutno sjedim pored Sebastiena, ljubavi svog života. Nikad nisam stvarno znala možeš li imati ljubav svog život, ali sad znam što je u temelju neupitne ljubavi između dvoje ljudi. Oduvijek sam voljela svog supruga. Svidio mi se čim sam ga upoznala, a nakon trećeg spoja znala sam da ću se udati za njega’, napisala je voditeljica za supruga Sebastiena pa je dodala:

‘Bilo mi je jasno da u njemu, iako nije savršen, postoji nešto što mi jako odgovara. Poštovao me i nikad mi nije dao da ga motam oko malog prsta. Uvijek je bio, i uvijek će biti, osoba koja može doći u 3 ujutro i popraviti stvari. Zbog njega se osjećam sigurno. Ako za 18 godina pogledam sobu punu ljudi, on će mi i dalje biti najprivlačniji muškarac.’





U pismu se obratila i djeci, četrnaestogodišnjem Hugu i dvanaestogodišnjoj Eloise, te je naglasila da o njima ne može pisati, a da se pritom ne rasplače.

‘Vi ste moj svijet. Naučila sam da postoji puno načina da se bude roditelj. Ništa nije krivo ili pogrešno dok god postoji ljubav. Naučila sam da su djeca puno otpornija nego što mislimo’, iznijela je Deborah.









‘Želim da djeca shvate da se život ne odvija uvijek po planu. Možete imati planove i ciljeve, ali morate biti spremni na to da je život nekad zanimljiviji ako se krene stranputicom. Riskirajte i budite hrabri. Nemojte čekati mirovinu da istražujete svijet. Naučite balansirati između sadašnjosti i budućnosti. Vjenčajte se isključivo iz ljubavi’, posljednji je savjet njezinoj djeci.