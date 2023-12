Vesna o nepoznatom Oliveru: ‘On je bio sponzoruša, izgubljen slučaj, ja sam ga uzdržavala’

Autor: Barbara Grgić

Udovica pokojnoga Olivera Dragojevića, Vesna, gostovala je kod Giuliana u njegovu večernjem showu na Radio Dalmaciji, u kojem nakon toliko vremena otkrila nepoznate detalje o svom životu.

“Svi te poznaju kao ženu pokojnog Olivera, majku vaše djece, baku… ali mi bi htjeli večeras ovdje pričati o tebi” – izrazio je Giuliano svoju želju.

“Ja sam završila srednju medicinsku školu i radila dvije godine na dispanzeru, a onda sam dobila priliku za premještaj u dječju bolnicu za asmatičare, u Cavtatu. Kad su oni tamo vidjeli moje ocjene, odmah su mi dali priliku za specijalizaciju za laboranta, kasnije sam imala plaću višu nego moji mater i otac zajedno. Imala sam ponudu i za Zurich za jednu njihovu kliniku, mene je medicina zaista zanimala, bila sam poslala dokumente i za Medicinski fakultet. Medicinu jako volim i danas. I psihologiju”, ispričala je Vesna na početku.

‘Da se nisam udala za Olivera, išla bih vani’

Dodala je i kako je bila vrlo tiha i povučena djevojčica i djevojka, koja se tokom srednje škole zaljubljivala, kao i druge, u one neke najpopularnije momke.

“Bile su im uvijek zanimljivije druge. Ali kad danas i zadnjih godina dođem u Dubrovnik… vidim da im je krivo! Zadnji put ovaj jedan Zoran, šta je išao sa mnom u razred, ja sam bila zaljubljena u njega, prišao mi je kad je bio koncert za Olivera, ljubi mi ruke…. Kasno si se sjetio Zorane! Rekla sam mu: na što ti sliče ove tvoje za kojima si trčao, di su?” – smijala se Vesna.









Vratili su se Vesna i Giuliano skroz u dane Vesnina djetinjstva.

“Živjela sam u Gružu, preko Straduna doma na autobus. Nije tu bilo velikih snova. Da se nisam udala za Olivera, išla bi ja negdje vani, ja ti volim velike gradove. Ne baš New York, iako volim New York, ali Dubrovnik je malen, ne bih ja svakako ostala tamo…”.

‘Šinjorina, vi ste meni nešto poznati’

Ispričala je i kako ju je Oliver pratio po Stradunu kad mu je zapela za oko, iako je tada imao curu.









“Bila je jedna Jelena, ja je znam! On je svaki dan mijenjao te ženske… On s njom ispod ruke, a ide za mnom. A to je trajalo sigurno desetak dana. I jedan dan, sjedi on u gradskoj kavani s ovim jednim redikulom, i kaže mi: ‘Šinjorina, vi ste meni nešto poznati!‘ A kažem ja njemu: ‘Znaš me, jer si mi iza leđa već deset dana!‘”, sjećala se kroz osmijeh Vesna.

‘On je bio sponzoruša, ja sam ga uzdržavala’

“On je bio izgubljen slučaj, u Dubrovniku nitko nije šljivio Trubadure, još on tada nije pjevao, svirao je gitaru… U dva sata ujutro me zvao nakon koncerta u Trebinju da će taksijem doći po mene, zvoni kućni telefon u hodniku, probudio cijelu kuću, a ja radim ujutro u šest u bolnici…Brzo je on upoznao moje, došao u nas doma, u nas je jeo, ja mu prala robu, a jadan… ima je 62 kila. Ali ja sam se zaljubila, čovječe! On je bio sponzoruša, ja sam ga uzdržavala, ja sam kupila vere, moji digli kredite da uredimo stan… Kad smo se oženili, nas je jedanaestero živilo osam godina u istom stanu!

Dotaknula se Vesna i odnosa sa svekrvom.

“Ujutro se svi razbježe, ostanemo ja i svekrva. A svekrva je imala godina kao ja sad. Ali je ona meni, po mom doživljaju, bila toliko stara, da sam ja očekivala svaki dan da će ona umrit. Ona bi govorila: Ajme ovo, ajme ono, ja ću umrijeti. Kad smo mi preselili ‘82. u Tolstojevu i kad smo prvi put otišli u posjetu njima, imala sam napadaj panike. To je trajalo godinama. Eto, to ti je meni bila posljedica tih godina života sa svima njima i s malom djecom, koju sam rađala jednog za drugim. Strašno je bilo”.

Udvarači ne gube vrijeme

Otkrila je i kako na Facebooku ima udvarača.

“Ja ne volim društvene mreže, iako sam demokratična i nisam staromodna, ali ja bi to sve ukinila. Nevjesta mi je otvorila Facebook onda kad je Oliver bolovao, trebalo mi je radi nekih doktora iz Amerike. Ali malo sam ja to koristila, jednom u tri mjeseca. Ma ne čitam ja ni portale, ni vijesti… sve me to uznemirava.

U inbox su mi počeli slat neke bračne ponude, pa više tamo ne idem! Ne otvaram Facebook, ne javljam se više nikome. Jedan se javlja, različita imena, a uvijek ista slika, ma nisam ja blesava…”