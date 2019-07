Vesna Dragojević teško proživljava nadolazeće dane: ‘Sve me podsjeća na Olivera’

Autor: Dnevno/N.M

Za tri dana, u ponedjeljak 29. srpnja, navršit će se točno godina dana od smrti velikana hrvatske glazbe Olivera Dragojevića.

Sve će se obilježiti koncertom u njegovoj Veloj Luci na Pijaci ispred župne crkve sv. Josipa, koncertom “Trag u beskraju”. Ulaznice za taj događaj razgrabljene su u rekordnom roku te će nekoliko stotina ljudi moći prisustvovati manifestaciji kojom će se njegovi prijatelji i glazbene kolege prisjetiti neprežaljenoga Olivera i njegove glazbene karijere i života.

Glazbena manifestacija u čast voljenoga Velolučanina osmišljena je kao intimno glazbeno druženje njegovih prijatelja i kolega (Gibonni, Zorica Kondža, Tedi Spalato, Dupini, Antonio Serrano, klapa Ošjak, Alan Bjelinski, Ante Gelo i Nikša Bratoš), kojem će nazočiti i svi članovi Oliverove obitelji. Ovi nadolazeći dani posebno su bolni i tužni za Oliverovu obitelj i njegovu suprugu Vesnu. Počašćena je, kaže, onim što će se u ponedjeljak dogoditi, no jednako tako kaže da bi taj koncert najradije preskočila.

“Meni je to muka, grubo mi je, sve me podsjeća na njega… Najradije bih se taj dan zavukla u mišju rupu. Ali ne mogu uteći, ljudi ga doživljavaju i svojim, a njihov je bio koliko je bio i naš. To je jednostavno tako”, rekla je Vesna Dragojević u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju. Organizacija koncerta u cijelosti je pripala općini Vela Luka, kojoj je obitelj sve prepustila.

“Mi smo totalno van toga. Znam da su ulaznice prodane, da će na rivi biti ekran za one koji neće moći pratiti koncert na Pijaci. Koliko će doći ljudi, ne znam. Koliko ih je najavljeno, ne znam. Ne znam kako ću sve to uopće izdržati, a doći će i neki ljudi koje nisam vidjela godinama. Ne znam hoću li imati vremena susresti se sa svima i prozboriti koju riječ. Osobito mi je drago što će koncert ‘Trag u beskraju’ u Veloj Luci postati tradicija i zaživjeti i sljedećih godina”, kaže Oliverova udovica.

Nedavno je na pulskom filmskom festivalu, na samom kraju nakon svečane dodjele nagrade, održana i promocija filma “OLIVERovih 70”, priča o velikom glazbeniku i njegovu posljednjem velikom koncertu koji je održao u zagrebačkoj Areni. Iako se očekivalo, Vesna se ipak nije pojavila na promociji filma.

“Zvali su me u Pulu, ali sam im rekla: Znate što, mogu doći, sjesti u prvi red… I što ću ja?! Gledati u pod?! Vidjela sam par sekundi filma i odustala, jednostavno nisam mogla dalje. Mogu gledati njegove fotografije, stare spotove, sve ostalo… Ali kad on govori nešto privatno… Ma kakvi. Nema šanse. Ne znam kad ću pogledati film, imamo ga doma, ali ga nitko od nas nije pogledao. Nekako je u pitanju zadnji koncert, on je već bio bolestan, što nitko od nas nije znao. I sad ga slušati kako govori… Kao da je znao što će se dogoditi. Ne znam je li što osjećao, ništa nam tada nije govorio. Sad mi to, kako su mi prepričali što je kazivao u filmu, zvuči kao da je sve znao i kao da se već pomirio sa svime”, tužno će za kraj Vesna Dragojević.