Veselje malih i velikih čarobnjaka diljem svijeta: ČAROLIJA HARRYJA POTTERA PONOVNO I U HRVATSKOJ

Autor: Dnevno

Prvom četvrtku u veljači već se tradicionalno, od 2014. godine, vesele mali i veliki čarobnjaci diljem svijeta. Prošle godine pridružili su im se i vještice i vješci na području Hrvatske, a svi oni, na isti datum, slave knjige i priču o malom čarobnjaku, čija popularnost ne pada ni više od dvadeset godina nakon izlaska.

Za događanje pod nazivom Noć Harryja Pottera, odnosno Harry Potter Book Night zaslužan je britanski izdavač ovog serijala, Bloomsbury, koji je 2014. godine prvi put organizirao svojevrsnu večer obožavanja Harryja Pottera, a koja je kroz godine poprimila globalne razmjere. 2019. manifestacija se održala na više od 500 lokacija, a tada im se, po prvi put pridružila i Hrvatska zahvaljujući knjižarskom lancu Hoću knjigu.

NOĆ HARRYJA POTTERA

Bogati program u svih sedam knjižara ovog lanca obuhvaćao je sve; od aktivnosti za najmlađe do kvizova za one nešto veće, izložbe raznih izdanja serijala, natjecanja u kostimiranju, stand-upa na temu magije Harryja Pottera i još puno toga, a kroz knjižare je tada procirkuliralo više stotina sretne djece, roditelja i ostalih obožavatelja malog čarobnjaka. Odaziv je iznenadio i same organizatore, stoga su ove godine pripremili dodatne aktivnosti kako bi i oni najzagriženiji fanovi bili zadovoljni.

Prošle smo se godine po prvi put uključili u organizaciju jedne zaista veličanstvene večeri koja je pokazala kako je čitanje u Hrvatskoj živo i veselo, a da djeci i odraslima Harry Potter nikada neće dosaditi. Ove godine očekujemo još veći odaziv pa smo zato malo proširili program, posebno u našim knjižarama izvan Zagreba, a s obzirom na ovogodišnju tematiku uveli i neke novosti, bila je pomalo tajnovita Sanja Srdić Jungić, voditeljica marketinga Hoću knjigu.

TEMA JE TROMAGIJSKI TURNIR

Tema ovogodišnje Noći Harryja Pottera je – Tromagijski turnir. Riječ je o natjecanju koje se odvija među tri čarobnjačke škole (Hogwarts, Beauxbatons i Durmstrang) koje predstavlja prvak te škole, a događa se u četvrtom nastavku naziva Harry Potter i Plameni pehar. Zanimljivo je spomenuti i kako je u svijetu sveukupno prodano više od 500 milijuna primjeraka knjiga Harry Potter; prevedene su na 80 jezika, a ekranizirane kroz 8 filmova čija zarada broji više od 7.5 milijardi dolara. Harry Potter svakako ima najjaču fan bazu u cijelom svijetu, a kako će se tematika Tromagijskog turnira odraziti na događanja u Hoću knjigu knjižarama objasnila je Sanja Srdić Jungić.

Prošle smo godine imali puno aktivnosti za sve posjetitelje, a ove smo godine odlučili naglasak staviti na jedno zabavno natjecanje u kojem će sudjelovati tri prvaka koja ćemo odabrati na licu mjesta, dok će ostali navijati za njih. Prvaci će za svoje znanje i spretnost biti nagrađeni bogatim nagradama, dok će publika, ovisno o tome koje mjesto osvoji njihov prvak, dobiti i posebnu vrećicu s motivom Noći Harryja Pottera i malim poklonima iznenađenja. Uz turnir, koji će se odvijati u Zagrebu, Rijeci i Splitu, u svim Hoću knjigu knjižarama odvijat će se i radionice Ministarstva magije, predavanja na temu pravog porijekla magije, mitova i legendi, nastupi iluzionista i čitanja odabranih dijelova Harryja Pottera, kao i kvizovi znanja. Vjerujem da nijedan obožavatelj, koliko god on godina imao, neće biti zakinut, zaključila je Srdić Jungić.

Cijela manifestacija besplatna je za sve posjetitelje te za istu nije potrebna prijava, osim za kviz koji će se održati u Bogovićevoj 7, dok će slavlje uveličati i prigodni popusti na Harry Potter asortiman. Detaljne informacije te konkretan program možete saznati u najbližoj Hoću knjigu knjižari te na Facebook eventu.