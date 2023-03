VESELA KOSJENKA, REGOČEVA GOZBA I ŠUMA STRIBOROVA Nevjerojatan početak novog tjedna ‘Večere za 5 na selu’: ‘Bajkovito, odlično!’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Fizioterapeut Zlatko Stošić otvorio je ovotjednu ‘Večeru za 5 na selu‘. U goste Zlatku došli su voditeljica računovodstva Ljiljana Kučinić, referentica u računovodstvu Dragana Cindrić, medicinski tehničar David Kučinić i gerontodomaćica Spomenka Zajc.

Svojim gostima poslužio je tradicionalnu večeru satkanu od tradicionalnih namirnica – na popis sastojaka od kojih je spravio večeru, Zlatko je uvrstio špinat, puretinu, teleću koljenicu, mrkvu, celer, lisnato tijesto i jabuke. Za svoju maestranu večeru Zlatko je dobio maksimalnih 40 bodova i time je letvicu za ostale kandidate podignuo najviše što je mogao. Sjajno je spravio večeru i izazvao pravo oduševljenje kod protukandidata koji su svi udijelili desetke!

Domaćin je večeru u započeo pripravom deserta ‘Vesela Kosjenka‘. “Vesela Kosjenka – predivno”, komentirala je naziv predjela Ljiljana. “Možda će jabuke plesati u lisnatom tijestu”, dodala je Spomenka.





David je izrazio sumnju da će se raditi tradicionalni ogulinski štrudl od jabuke te karamelizirane jabuke u umaku od crnog vina. “Više volim tradicionalna jela, pokušala sam ubaciti neke namirnice nove što danas hrpu toga ima, no okusi mi nisu, ne sviđaju mi se”, ispričala je Spomenka.

Zlatko je i sam otkrio tijekom kuhanja da više voli tradicionalnu kuhinju, a upravo je sa slatkim, otkrio je, na ‘vi’.

Glavno jelo nazvao je ‘Regočeva gozba‘. “Regoč je bio div, lik iz bajke, očekujem obilato i bogato glavno jelo”, komentirao je David.

“Ne znam kako ćemo to uspijeti pojesti ako bude kao za Regoča”, dodala je Ljiljana.

Glavno jelo spravio je od teleće koljenice kao najvažnije namirnice. “Umak od povrća, mrkva, celer luk, domaća rajčica, to se dinsta pa zapeče i ide u pećnicu”, opisao je svoj proces Zlatko. “Jelo koje se ne jede svaki dan”, zaključio je David.

Predjelo je Zlatko nazvao ‘Šuma Striborova‘. “Dragi Bože, što tu sve neće biti”, komentirala je naziv Spomenka. “Bit će nešto vezano uz špinat, a sad koja verzija u kojoj će taj špinat biti, vidjet ćemo na samoj večeri”, dodao je David.









“Radimo lisnato tijesto, imamo mljevenu puretinu, gljive i špinat. Stavit ćemo to kao nadjev i onda u pećnicu”, opisao je Zlatko o svom predjelu. Svoju roladu poslužio je uz umak od šampinjona. Čim je završio, Zlatko je dekoraciju stola prepustio svojoj djevojci, a ekipa se polako okupila i upoznala u kombiju.

Prvi su na put krenuli Ljiljana i David Kučinić – majka i sin. “Mislim da će biti miješana ekipa”, otkrio je David svojoj majci u kombiju. Otkrili su potom Spomenki da su oni majka i sin, a nju je to oduševilo. “Nismo očekivali da ćemo biti zajedno u emisiji”, ispričali su joj. Ugodni razgovor i upoznavanje prekinula je Dragana, koja se posljednja pridružila veseloj ekipi u kombiju. “Od prvog osnovne sam blaženi među ženama, navikao sam”, komentirao je David prije negoli je saznao da je ipak domaćin u igri. “Ne igra to nikakvu odluku, nisam netko tko sudi o tome”, komentirala je Dragana činjenicu da u ekipi imaju majku i sina.

Uslijedila je Zlatkova dobrodošlica, ali i Davidova sreća što će ipak tijekom tjedna imati muško društvo. Oduševljenje je bilo tim veće jer se David i Zlatko znaju preko posla, rade u istoj bolnici. Ponudio je potom Zlatko ekipi za aperitiv borovnicu, viljamovku i šljivovicu, a nakon što su kratko nazdravili, ekipa se otišla ugrijati i uživati u njegovim ukusnim jelima.









‘Šuma Striborova’ prva je stigla na stol. Rolada s umakom od šampinjona oduševio je ekipu. “Oduševilo me da netko tako mlad tako prezentira svoje jelo, sve pohvale”, otkrila je Ljiljana. “Ugodno su me iznenadili nazivi jela”, dodala je za stolom voditeljica u računovodstvu. “Lijepo su se povezali okusi, sve je super spojio”, pohvalila je Ljiljana domaćina. “Fantastično”, složila se Spomenka. Zlatko je pristao dati Ljiljani i recept, a bio je sretan i što je ekipa odlično na njegovo predjelo reagirala. “Predjelo je bilo savršeno”, zaključila je Spomenka, a David se složio i prijatelju uputio sve pohvale.

Uslijedilo je glavno jelo. ‘Regočeva gozba’ sastoji se od teleće koljenice, pire krumpir aromatiziran grana padanom i umak od rajčice, celera i mrkve. “Svaka čast da si se usudio ovako nešto napraviti. Ovo je još uvijek nepoznanica”, rekla je Ljiljana. “Nikad to nisam pripremala, ja sam to pod pekom pekla. Baš je fino”, dodala je Spomenka. “Visoko si podignuo letvicu, stavio si nam upitnike iznad glave”, otkrila je Ljiljana. Dragana je dodala da se slaže. “Svaka mu čast”, poručio je kolegi David. “Teletina savršena, papar grubo mljeven po mesu je bio savršen. Sviđa mi se zelje kao prilog”, objasnio je medicinski tehničar. “Jedan specijalitet koji je on, okuse i umak, sve je pogodio, sve je odgovarala, nemam što prigovoriti”, zaključila je Dragana o glavnom jelu.

Ekipe se dojmio i desert – ‘Vesela Kosjenka‘. “Izgled deserta mi je bio bajkovit”, izjavila je Dragana, a David je pohvale uputio na račun činjenice da je Zlatko svoje tijesto za desert razvlačio sam. “Totalno autohtono jelo za naš kraj”, dodao je David. “Ovo ti je bilo odlično, ne znam koliko ću to puta morati reći večeras”, poručio je prijatelju. “Jabuke su bile fine s preljevom, štrudla je bila fina i ukusna, ali klasika”, zaključila je Spomenka. “Bio je odličan, kad se sve poveže sa sladoledom, jabukama, štrudlama, sve je stopio, nešto predivno”, svoj sud je dala Ljiljana.

Nakon što je na red stiglo i iznenađenje, oduševljenju ekipe nije bilo kraja. Zasvirao je Primium bend i oduševio sve. Domaćin je bio zadovoljan što je ekipa sve pojela, a svoje zadovoljstvo ocjenama su dokazali i oni. David je Zlatku dao 10 s plusom. “Nemam što puno reći, svaka ti čast, večera je bila odlična”, poručio je medicinski tehničar. Desetku je dala i Dragana rekavši da je sve bilo savršeno. Ljiljana je također dodijelila desetku – njoj je sve bilo savršeno, a isto je učinila i Spomenka. “Sve je bilo savršeno, od dekoracije, predjela, glavnog jela, desert je bio posebno fin, takav nisam nigdje vidjela”, lijepim riječima je Spomenka zaključila bodovanje.

Time je Zlatko podigao letvicu najviše što je mogao – dobio je maksimalnih 40 bodova i sjajno otvorio ogulinski tjedan ‘Večere za 5 na selu’. Hoće li Ljiljana nastaviti njegovim uspješnim koracima, ne propustite pogledati u ‘Večeri za 5 na selu’ od 20.15 sati na RTL-u!